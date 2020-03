Lucrurile pe care nu trebuie sa le spui la birou

La locul de munca ne petrecem o buna parte din timp. De aceea este recomandat sa stii cum sa te porti astfel incat sa ai parte de clipe frumoase si relaxate. A avea prieteni la locul de munca este o lama cu doua taisuri. Cel mai bine este sa te gandesti de doua ori inainte de a-ti spune secretele unui coleg de munca. Acceseaza https://reginele.ro/cariere/ pentru a descoperi cum trebuie sa te porti cu colegii de munca.

In mod sigur cu totii am spus la locul de munca anumite lucruri care nu au fost tocmai potrivite. Chiar daca acum regreti este cazul sa inveti din greseli.

Iata ce nu trebuie sa mai spui la locul de munca

De ce trebuie sa incercam ceva nou

Schimbarea este intotdeauna benefica. Daca pana acum lucrurile au functionat intr-o anumita ordine asta nu inseamna ca nu poti incerca ceva nou. Este o sansa sa iesi din rutina de zi cu zi si sa incerci o noua abordare. Poate ca o noua metoda iti va usura mai mult decat crezi sarcinile de zi cu zi.

Iti rapesc doar o secunda

Poti incerca o abordare mai prietenoasa atunci cand incerci sa intri in vorba cu un coleg. Incearca sa ii spui “ Atunci cand ai putin timp liber te rog sa vi la mine sa discutam” sau “ In momentul in care te mai eliberezi vreau sa iti arat ceva”. Este mult mai indicat sa ii transmiti pe un ton mai politicos faptul ca vrei sa discutati.

Nu este corect

La locul de munca mai pot exista divergente. Daca simti ca un superior nu te-a tratat corespunzator atunci este cazul sa ii spui asta pe un ton politicos. I-ai putea sugera ca doriti sa discutati mai multe despre modul in care munca depusa de tine a fost evaluata.

Nu imi suport seful

Chiar daca nu iti suporti seful nu trebuie sa spui asta in gura mare. Incearca sa o tii doar pentru tine.

Asta nu este treaba mea

Chiar daca ti se cere sa faci ceva care nu intra in atributiile postului tau poti face o exceptie. Nu va fi totul asa cum trebuie de fiecare data. Da dovada de flexibilitate si vei avea de castigat.