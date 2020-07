Nu pierde niciun moment: vezi ofertele de la camere de supraveghere ascunse

Daca te-ai reintors la serviciu si ai indoieli in privinta bonei care are grija de copilul tau, pe care nu poti sa le confirmi sau infirmi, trebuie sa stii ca solutia e la indemana ta. Super oferta la camere de supraveghere ascunse e semnul pe care il asteptai pentru a scapa de toate semnele de intrebare.

Poti sa cumperi aceste echipamente tehnice, usor de camuflat, la un pret cat se poate de acceptabil. In plus, ai sansa sa comanzi totul online, la distanta de un click, daca te simti inconfortabil sa faci achizitia dintr-un sediu fizic specializat in astfel de echipamente. Camerele „spion” sunt dispozitive smart, wireless, care se conecteaza foarte simplu la aplicatiile mobile. Poti urmari imaginile capatate direct de pe telefonul tau.

Aceste camere speciale de supraveghere stocheaza toate datele

Chiar daca nu poti urmari in timp real imaginile capatate, una dintre functiile speciale ale acestui tip de echipament este stocarea imaginilor pe o lunga perioada de timp. De cele mai multe ori, ele devin dovezi in cazul proceselor care implica persoanele vizate in inregistrari. Vizualizarea cadrelor inregistrate nu este detectabila, acesta fiind un avantaj in astfel de situatii complexe.

Trebuie sa stii ca exista doua tipuri de camere: modelele digitale IP si modelele analogice HD. Cele din prima categorie iti permit vizualizarea imaginilor in timp real, in timp ce varianta analogica permite doar stocarea datelor pe device-uri externe, cum ar fi cardul de memorie pe care il incorporeaza. Tine cont de acest aspect atunci cand faci achizitia.

Design-ul face imposibil de detectat aceste camere de supraveghere ascunse

Camerele spion sunt concepute astfel incat sa poata trece neobservate. In acest sens, nu exista limite. Cele mai comune camere, insa, au forma de bec sau de ceas si pot fi extrem de simplu de camuflat. Nu ies in evidenta si nu provoaca banuieli tocmai din cauza design-ului. Alte forme populare sunt: camerele camuflate in creion sau camerele care seamana cu o jucarie. In functie de conext, poti opta pentru acel tip de camera ce se integreaza cel mai usor in ansamblul decorului.

Atentie! Nu incalca, sub nicio forma, limitele confidentialitatii. Asigura-te ca monitorizarea se face, exclusiv, pe teritoriul proprietatii tale si ca nu vei leza imaginea persoanelor vizate. Nu te abate de la obiectivul pe care ti l-ai propus si ramai integru.

Conexiunea este un atuu la acest model de camere de supraveghere

In ceea ce priveste conexiunea dintre camera si monitor, si aici sistemele de supraveghere ascunse au multe beneficii. Cea mai populara forma de conexiune este cea wireless, cu beneficii multiple. Camerele fara fir sunt foarte usor de montat, se amplaseaza in mod separat de transmitator si sunt mult mai simplu de camuflat. Exista, insa, un impediment: semnalul.

Daca acesta este intrerupt, nici informatia nu mai este transmisa. Pentru o conexiune indeala, se recomanda camere digitale IP, ce transmit cadrele filmate in mod automat pe calculator, laptop, tableta, telefon sau orice alt dispozitiv mobil. Au multe avantaje!

Oferta de camere de supraveghere ascunse de la E-camere.ro

Indiferent ce tip de camera de supraveghere vrei sa achizitionezi, la E-camere.ro ai toate sansele sa o gasesti. Acest mediu de achizitie profesionist vine in intampinarea ta cu o oferta vasta de produse, cu preturi foarte bune, cu o multitudine de promotii si reduceri de sezon, dar si cu instructiuni de ordin tehnic. Livrarea este rapida!

