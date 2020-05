Ponturi pentru instalatia sanitara din baie: cum recunosti cele mai bune baterii lavoar

Fie ca ti-ai construit o casa recent, fie ca te afli in timpul lucrarilor de modernizare, instalatiile sanitare merita pe deplin toata atentia ta. In acest scop, vei avea de achizitionat echipamente esentiale, de la cele mai simple accesorii, pana la baterii lavoar.

Ca sa faci cea mai buna alegere, este bine sa te informezi cat mai complet despre oferta din piata si despre tendintele actuale. Dincolo de simplu vas al chiuvetei, bateria joaca un rol esential in functionalitatea unei bucatarii. Iata ce optiuni ai la dispozitie chiar acum!

Gama moderna de baterii sanitare, un plus de confort si de functionalitate

Bateriile sanitare s-au reinventat de-a lungul timpului. Marile branduri au dezvoltat noi functionalitati pe care le-au integrat in componenta acestor obiecte sanitare, devenind astfel produse moderne, inovative. Astazi, dincolo de clasicele baterii existente de secole, ai posibilitatea sa achizitionezi cele mai moderne echipamente.

Vei gasi pe piata o tipologie variata de baterii sanitare, precum: baterii cu termostat, baterii cu montaj ingropat, baterii cu monocomanda sau cele cu aerator. Gama moderna de baterii iti aduce avantaje esentiale, precum: usurinta de a seta o temperatura precisa si de a o mentine constanta, consumul redus al apei cu pana la 50%, functia safety de oprire a apei, functia de protectie impotriva flucturatiilor de presiune si asa mai departe. Toate acestea iti vor imbinatati viata in mod considerabil.

Primul criteriu pe care trebuie sa il bifeze achizitia ta: durabilitatea

Dincolo de aspectul estetic, care trebuie sa raspunda asteptarilor tale, sau de functionalitatile diverse, este esential sa ai in vedere durabilitatea produsului achizitionat. O baterie pentru lavoar, de calitate premium, nu este foarte ieftina si prespune o investitie in locuinta ta. Nu vei dori sa o repeti la o scurta perioada de timp, ci din contra – motiv pentru care un produs calitativ este cea mai sigura alegere.

Cand spunem „produs calitativ” in industria sanitara, spunem direct „Grohe”, un nume cu rezonanta pe piata din Europa, inclusiv in Romania. Aceste baterii au o lunga durata de viata si bifeaza cu succes cele mai inovative tehnologii, care se traduc in functionalitati. Au proprietati antibacteriene, sunt rezistente, solide.

De ce pretul este important si unde gasesti baterii lavoar la pret avantajos? La distanta de un click

Pretul este un criteriu important, dar nu determinant in alegerea unei baterii. Este de la sine inteles ca o gama premium de echipamente sanitare va avea un pret mai crescut decat produsele slab calitative. Avantajele intre cele doua categorii nu pot fi, insa, comparate. Atunci cand iei decizia de achizitie trebuie sa iti asumi ca, de cele mai multe ori, pretul va dicta si nivelul de calitate al bateriei. Dar nu si atunci cand profiti de reduceri si discounturi semnificative la produse de top, cum sunt cele de la Baterii-lux.ro.

Cele mai avantajoase preturi pentru gama completa de baterii lavoar Grohe sunt disponibile acum in magazinul online Baterii-lux.ro. Te bucuri, in plus, de transportul rapid al fiecarui produs comandat si nu doar atat.

Daca vrei un pont bun: cumpara de la Baterii-lux.ro si vei avea parte de cele mai moderne echipamente sanitare care iti vor reinventa baia sau bucataria, printr-un plus de functionalitate. Review-urile clientilor arata ca toate aceste produse indeplinesc standardele ridicale ale calitatii. Mult spor!

