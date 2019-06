Presedintele ANPC: Parlamentul European a adoptat legea dublui-standard, dar ea va intra in vigoare din septembrie

Prezent la conferinta ‘Standardele conecteaza pietele’, Marius Pirvu a declarat:

‘Legea dublului standard a fost aprobata in Parlamentul European si urmeaza, in luna septembrie, sa fie publicata in Monitorul European si abia de acolo incepand putem sa spunem ca avem cadrul legal efectiv pentru a pune in aplicare dublul-standard. Practic va urma o perioada in care noi, ca si initiatori ai acestei legi, va trebui sa transpunem in legislatia nationala tot ceea ce inseamna dublul-standard, pentru ca dublul-standard este un proces mai amplu. (…) Intr-adevar, noi ca si autoritate ne-am pregatit cumva in avans si am cautat sa gasim cateva aspecte pe care noi sa le deschidem ca discutie in momentul in care el va putea fi aplicat efectiv conform transpunerii in legislatia nationala si bineinteles ca vom extinde atat aspura detergentilor, pentru ca avem reclamatii in acest sens, asupra textilelor, asupra nu numai a produselor alimentare, cat si non-alimentare, chiar si in zona serviciilor”,

Presedintele ANPC a adaugat ca in situatia in care se va constata existenta unor diferente la nivelul calitatii in cel putin trei tari, atunci comerciantii care se fac responsabili sunt pasibili de amenzi care ajung pana la 4% din cifra de afaceri.