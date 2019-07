Productia de miere de anul acesta, afectata de capriciile vremii- cazul Luncavita

Productia de miere din 2019 a fost afectata de conditiile meteorologice, sustin producatorii de miere din zona comunei tulcene Luncavita, citati de Agerpress. Primarul comunei Luncavita, Stefan Ilie, sustine ca acesta este unul dintre cei mai slabi ani din acest punct de vedere.

“Este un an foarte slab la toate sezoanele in care apicultorii sunt implicati. Salcamul a fost foarte slab, rapita la fel, iar teiul nu a inflorit asa cum o face in fiecare an. Stuparii batrani spun ca in cinci ani exista si unul foarte prost, iar noi anul asta prin care trecem e cel mai rau”, a declarat Stefan Ilie pentru sursa citata.

Acesta a adaugat ca, daca in 2018 autoritatea comunala a primit cereri pentru instalarea in zona a sute de stupine, in anul curent acestea nu au trecut de o suta.

“Unii stupari spun ca teiul va mai inflori inca o saptamana, dar sunt nemultumiti si solicit despăgubiri. Recolta este slabă, dar chiar şi asa o sarbatorim”, a precizat primarul.