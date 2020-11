Renoveaza etajele superioare cu schele metalice sigure. Alege din locul potrivit

Viata la bloc implica multa interactiune cu vecinii. Deciziile comune care sunt necesare pentru bunastarea tuturor pot ridica multe discutii, uneori finalizate cu rezultate pozitive, alteori cu discutii in contradictoriu.

Renovarea si izolarea fatadei exterioare, apeland la schele metalice, este doar unul dintre subiectele intalnite la multe sedinte ale asociatiilor de proprietari.

Se pot monta schele metalice pentru a renova doar un etaj de la bloc?

Renovarea si izolarea termica a blocurilor de locuinte este o actiune recomandata atat pentru bunastarea locuitorilor blocului dar si pentru imbunatatirea zonei si a orasului in general.

Printre beneficiile reabilitarii se numara:

Izolarea termica, ceea ce impiedica pierderile de caldura;

Micsorarea facturilor de energie termica;

Renovarea tencuielii vechi, afectate de trecerea timpului;

Imbunatatirea aspectului exterior al blocului;

Cresterea calitatii vietii locuitorilor din cartier, prin imbunatirea aspectului zonei respective.

Cu cat sunt mai multe blocuri renovate intr-un oras, cu atat mai curat si ingrijit va fi acesta. Sigur, pentru o perioada va trebui sa ne obisnuim cu schele metalice montate pe fatade si cu multe materiale de constructie depozitate in jurul blocurilor. Zona va avea aspect de santier de constructii, fluxul de muncitori va fi constant, iar galagia poate afecta uneori confortul cu care ne-am obinuit.

Dar scopul final este un bloc curat, renovat si izolat termic, iar asta se va vedea imediat ce sunt curatate toate zonele de lcuru. Se ridica resturile de materiale de constructii, se demonteaza constructia din schele metalice si se spala trotoarele direct afectate.

Desi avantajele renovarii unui bloc sunt multiple, exista proprietari care se opun din diverse motive. Daca numarul acestora este destul de mare astfel incat sa afecteze bugetul alocat pentru renovare, se poate ca adunarea generala a proprietarilor sa renunte la ideea de a renova blocul.

Proprietarilor care sunt atrasi in continuare de aceasta idee, nu le ramane decat sa se mobilizeze singuri si sa reabiliteze doar peretii aferenti apartamentului propriu.

In cazul in care acest apartament este situat la parter, renovarile nu vor ridica probleme majore. Daca, insa, apartamentul se afla la etajele superioare, atunci cu siguranta va fi nevoie de montarea de schele metalice. Acestea permit lucrul la inaltime in conditii de siguranta pentru lucratori, si sunt obligatorii pentru a elimina orice accidente ce pot interveni.

Realizarea de schele improvizate sau iesirea in exteriorul balconului pentru a renova fatada sunt complet interzise, deoarece pot pune in pericol integritatea persoanei care se ocupa de aceasta activitate.

Instalarea unor schele metalice este cea mai potrivita alegere si, chiar daca poate adauga un cost suplimentar in bugetul total pentru renovare, se pot gasi cateva avantaje ale aceste decizii. In plus, exista situatii fericite in care costuril pot scadea semnificativ.

Reabilitarea peretilor exteriori ai apartamentului va avea ca si consecinta un consum mai mic de agent termic iar asta se va reflecta in valoarea facturii. Toate economiile facute la factura de energie termica pot ajuta la recuperarea costurilor suplimentare facute cu montarea de schele metalice.

De asemenea, daca exista vecini care isi doresc la randul lor renovarea peretilor exteriori ai apartamentului, costurile cu montarea de schele metalice se pot imparti in mod egal. Cu cat sunt mai multi vecinii care doresc sa se implice, cu atat costurile vor fi mai mici.

Unde gasesti schele de incredere?

Exista grupuri de proprietari de apartamente la bloc care, dupa ce si-au facut toate calculele, au decis ca cel mai convenabil ar fi sa cumpere schele metalice pentru renovarea fatadei, urmand sa recupereze investitia din inchirierea ulterioara a utilajelor.

Exista o alta categorie de proprietari care au decis ca cel mai convenabil este sa ia in considerare varianta de inchiriere schele metalice pentru renovarea exterioara a blocului.

Indiferent de varianta aleasa, gasiti cele mai bune oferte pe www.lucinvest.ro.