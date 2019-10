Sorina Pintea: „Ma surprinde declaratia doamnei Corina Cretu, care stie foarte bine care este situatia”

Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, s-a declarat surprinsa de declaratiile Corinei Cretu cu privire la finalizarea spitalelor regionale de la Iasi, Craiova si Cluj.

„Ma surprinde declaratia doamnei Corina Cretu, care stie foarte bine care este situatia. Dar ma surprinde si mai mult afirmatia ca aceste spitale au fost amanate intentionat numai pentru a demonstra ca dansa nu a fost un comisar patriot. Ea stie foarte bine cum au decurs lucrurile. In decembrie 2016 se semna un acord cu Banca Europeana de Investitii pentru efectuarea studiilor de fezabilitate, dar primul teren a fost transmis Ministerului Sanatatii pentru constructia spitalelor in octombrie 2017.

Lucrurile au mers in ritmul pe care dansa il stie foarte bine si pe care l-am stabilit de comun acord. Amanarea nu este neaparat o noutate. Amanarea finalizarii poate voia sa spuna, pentru ca noi am spus inca de la finalizarea primului studiu de fezabilitate, ca expertii dau ca data finala 2024. De aceea s-a cerut impartirea in doua etape a acestor cosntructii, astfel incat in a doua etapa banii sa vina mai multi si cu o contributie din partea UE mai mare. Dansa stie toate aceste lucruri. Intre 2024 si 2027 este un interval de timp in care aceste spitale vor fi finalizate conform expertilor europeni, lucru pe care l-am spus.

Au aparut acesti ani (termenul pana in 2027, n.r.), pentru ca banii pentru constructia efectiva vor fi ceruti pentru etapa a doua de programare, care este pana in 2027. Deci, teoretic, trebuie sa termini constructia pana in 2027 ca sa accesezi acei bani pe care ii soliciti. Doamna Corina Cretu stie aceste aspecte, dar este un demers politic care nu face bine nimanui”, a declarat Sorina Pintea.

„Am sperat sa le inauguram (spitalele regionale, n.r.) pana la incheierea mandatului meu de Comisar European, fiind – pentru mine – o prioritate in toate discutiile pe care le-am avut cu expertii europeni, fie ei de la Banca Europeana de Investitii (care a si realizat studiile de fezabilitate), fie de la Comisia Europeana. Din pacate, dupa ce initial s-a spus ca ele vor fi finalizate in 2020, apoi in 2023, aud acum de anul 2027… Sentimentul ca aceste proiecte de interes national au fost sabotate, amanate, doar pentru a dovedi ca Romania nu are un Comisar “patriot” este tot mai puternic, un sentiment pe care il simt si cand vine vorba de transporturi”, a scris Corina Cretu pe Facebook.