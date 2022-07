Tot ce trebuie sa cunosti despre mancarea la conserva pentru caini, Alege doar produse de calitate

Mancarea de tipul conserva caine este un sortiment de hrana umeda. Aceasta este recomandata de specialisti pentru un aport ridicat de lichide si o digestie buna. Poti alege sa alternezi mancarea uscata cu mancarea umeda, daca cea din urma este preferata animalului tau de companie.

Astfel, te asiguri ca alimentatia este una potrivita si cu un continut ridicat de nutrienti. Afla din randurile de mai jos cum poate influenta hrana sanatatea puiutului tau.

Conserva caine – ce este?

Mancarea la conserva este un tip de hrana preferat de majoritatea cateilor. Daca te intrebi de ce, raspunsul este simplu: gustul si mirosul pot fi irezistibile pentru animale. Mai mult, fiind o mancare umeda este mai usor de mestecat si inghitit. Ingredientele utilizate pot influenta calitatea hranei si din acest motiv este bine sa citesti cu atentie descrierea produsului, inainte de achizitie.

Cu cat mancarea contine mai multe proteine, cu atat este mai hranitoare si calitativa. O alimentatie bazata pe produse cu continut ridicat de cereale nu este recomandata de specialisti, deoarece aportul de minerale, vitamine si proteine este scazut.

Ce tip de hrana umeda poti achizitiona?

Hrana este special conceputa in functie de varsta catelului, rasa acestuia sau greutate. Alege intotdeauna produsele potrivite pentru o sanatate cat mai buna. In functie de varsta, pe piata ai la dispozitie urmatoarele variante:

starter – este varianta de hrana special destinata cateilor cu varsta de pana in doua luni. Poti oferi de asemenea acest sortiment si femelelor gestante sau care alapteaza. Ce trebuie sa cunosti despre acest produs, este ca are un continut ridicat de nutrienti, aproape dublu sau chiar triplu in comparatie cu alte sortimente;

junior – alege acest sortiment pentru catelul tau pana ce acesta implineste varsta de 1 an. Produsul este bogat in proteine, vitamine si acizi grasi Omega 3 necesari pentru o buna dezvoltare si functionare a organismului;

adult – dupa varsta de 1 an, ii poti oferi cainelui hrana pentru adulti. Nivelul echilibrat de proteine si carbohidrati ii vor sustine sistemul imunitar si astfel, o sanatate buna;

senior – dupa varsta de 7 ani cainele tau este un senior, deci are nevoie de o hrana speciala. Aceasta ii va oferi energia necesara si ii va mentine sistemul osos si muscular sau alte functii vitale, cat mai sanatoase.

Cum stii daca mancarea este proaspata si calitativa?

O mancare calitativa are intotdeauna o coloare mai inchisa. Acest lucru se datoreaza continutului crescut de proteine. Daca mancare pe care ai ales-o are o culoare deschisa, atunci ingredientele principale sunt cerealele. In mediul on-line ai la dispozitie diverse sortimente cu continut de carne de pui, curcan, iepure sau miel. De asemenea, mancarea poate contine ulei de peste care va ajuta blana cainelui. Pentru a stii daca o hrana este proaspata, verifica termenul de valabilitate dupa ambalaj. Mirosul trebuie sa fie intotdeauna specific, aromat si nu ranced. Pentru a mentine mancarea proaspata este necesar sa o depozitezi corespunzator. Nu utiliza hrana dintr-o conserva dupa mult timp de la deschiderea acesteia. Hrana uscata trebuie ferita de umiditate si caldura excesiva.

De unde poti achizitiona produse de calitate?

Alege sa cumperi hrana pentru animalul tau de companie din magazine de profil sau de la cele specializate, care iti ofera posibilitatea de achizitie online. Ai grija sa citesti intotdeauna descrierea produsului sau eticheta pentru a te asigura de termenul de valabilitate si de ingredientele continute. Daca doresti sa-i oferi catelului tau hrana de calitate, atunci acceseaza site-ul NovaFood. Vei putea alege dintr-o gama diversificata de sortimente ce este potrivit pentru puiutul tau!

Date de contact:

E-mail: office@novafood.ro

Telefon: 0724239215