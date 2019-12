Unde gasesti la vanzare popi metalici care respecta toate reglementarile? Ghidul meseriasilor in constructii

Utilizarea de popi metalici in locul schelelor din lemn a devenit o practica recurenta pe santierele de lucru. Dintr-un simplu motiv: ofera o sustinere si o rezistenta mai mare. Echipamentele tehnice din domeniul constructiilor au evoluat, odata cu necesitatile proiectelor, dar si ale echipelor de lucru.

Companiile care se ocupa de vanzare popi metalici vin in sprijinul constructorilor cu o alternativa eficienta pentru sustinerea sistemelor de cofrare, a planseelor sau a peretilor, in etapele de lucru. Per ansamblu, eficienta utilizarii de popi metalici este influentata, insa, de calitatea lor, materialele de fabricatie si standardele producatorilor. Afla ce tipuri de schele exista si care sunt cele care inlocuiesc cu succes schelele din lemn.

Tipuri de schele metalice folosite in domeniul constructiilor

Exista mai multe tipuri de schele metalice care se folosesc recurent in domeniul constructiilor, si care pot fi ajustate conform necesitatilor proiectelor. Gama include popi metalici vopsiti, zincati sau simpli, iar dimensiunile pot varia de la 0.5 mm la 500 m. Trecem in revista cele mai utilizate schele metalice:

pop metalic cu teu;

pop metalic cu placa;

pop metalic cu fileu exterior;

pop metalic tragere – impingere;

trepied pentru popi metalici;

furca U pentru popi metalici;

furca cu deblocare rapida;

clema de prindere grinda H2O;

furca reglabila.

Popi metalici cu rezistenta garantata

Cel mai important atribut al popilor metalici trebuie sa fie rezistenta. Dincolo de promisiunile vanzatorului, trebuie sa existe siguranta faptului ca schelele metalice corespund reglementarilor ISO prin certificarile absolut necesare. De aceea, este extrem de important cum se realizeaza procesul de achizitie si cine este furnizorul care ofera spre comercializare aceste echipamente tehnice. Garantia calitatii este esentiala, intrucat nu trebuie sa existe niciun risc care poate ameninta siguranta echipelor de lucru din santier. Cea mai buna alternativa a schelelor din lemn sunt popii metalici rezistenti, care isi pastreaza atributele in utilizarea pe termen lung. Ei se gasesc in comert si pot fi comandati inclusiv online, de la firmele serioase.

Lucinvest.ro, cei care se ocupa de vanzare popi metalici

Echipamente tehnice care respecta toate reglementarile, inclusiv popi metalici la cele mai bune standarde, gasesti la compania Lucinvest.ro, cel mai important importator de produse europene, ce isi desfasoara activitatea in Romania. Din 2006, pune la dispozitia echipelor de meseriasi, a inginerilor constructori, a antreprenorilor sau a altor specialisti interesati, cele mai moderne utilaje si echipamente tehnice.

Ofera spre comercializare, dar si spre inchiriere, urmatoarele: cofraje, schele metalice, sprijiniri de maluri, unelte si scule (betoniere, roabe, compactoare, masini de taiat beton sau asfalt, rotopercutoare, polizoare s.a.m.d.), dar si ultilaje. Gasesti la acest furnizor: buldo excavatoare, motocompresoare, miniincarcatoare cu freza, mini compactoare, si nu numai. Lucinvest.ro se ocupa de vanzare popi metalici de cea mai buna calitate, ce respecta toate reglementarile si normele de siguranta – lucru garantat de certificari.

Pe langa o buna investitie, poti beneficia si de asistenta tehnica. O echipa de experti cu o vasta experienta in domeniu iti sta la dispozitie, astfel incat proiectele de constructie sa se desfasoare in cele mai bune conditii. Compania Lucinvest.ro pune in prim plan clientul, oferindu-i o experienta de cumparare eficienta. Tine pasul cu toate noutatile din industrie si aduce in fata cumparatorilor cele mai moderne utilaje, echipamente si accesorii absolut indispensabile de pe un santier. Asigura, in plus, transportul si montajul.

