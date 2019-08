Verificari dupa incidentul nuclear din nordul Rusiei. Nu exista niciun pericol

Dupa incidentul nuclear din nordul Rusiei, pe teritoriul Romaniei au fost efectuate verificari, in urma carora s-a constatat ca nu exista niciun pericol si ca nu au existat modificari la nivelul de radioactivitate a mediului.

„In ceea ce priveste informatiile aparute in spatiul public, referitoare la posibila prezenta a unui nor radioactiv deasupra Romaniei, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) aduc in atentia opiniei publice faptul ca nu exista date care sa confirme sau sa indice existenta unor factori de risc radiologic pentru populatia de pe teritoriul Romaniei sau mediu, care sa impună luarea unor masuri de raspuns.

In acest sens, ANPM impreuna cu CNCAN informeaza ca masuratorile efectuate pe teritoriul Romaniei, in perioada 8 august pana in prezent, indica faptul ca, in momentul de fata, in Romania nu exista nicio modificare a fondului natural din punct de vedere a radioactivitatii mediului. De asemenea, precizam ca nici la nivel international nu au fost raportate modificari ale nivelului de radioactivitate a mediului.

CNCAN ramane in contact permanent cu Centrul de Incidente si Urgente din cadrul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica de la Viena si cu statele cu care Romania are incheiate tratate bilaterale in cadrul Conventiei Internationale de notificare rapida in cazul urgentelor radiologice si accidentelor nucleare.

La ora emiterii comunicatului, nivelul radiatiilor masurate de catre ANPM prin RNSRM se incadreaza in limitele radioactivitatii mediului natural. CNCAN, ANPM impreuna cu IGSU precizeaza ca nu exista niciun pericol radiologic pentru populatie sau pentru mediu”, s-a transmis prin intermediul unui comunicat de presa.