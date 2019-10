Afla care sunt avantajele oferite de lentilele de contact

Lentilele de contact au ajuns sa fie tot mai des utilizate in detrimetrul ochelarilor de vedere. Foarte multe persoane renunta la ochelarii de vedere pentru factorul estetic.

Posteaza info iti recomanda lentile de contact pentru urmatoarele motive:

Nu se sparg

Lentilele de contact se pot deteriora sau le poti zgaria in cazul in care ai o rutina neglijenta dar nu sunt la fel de fragile precum ochelarii. Grija pe care trebuie sa o ai pentru ochelari creeaza neplaceri iar in timp aceasta poate fi obositoare.

Nu se aburesc

Aburirea ochelarilor are loc atunci cand treci dintr-o incapere incalzita intr-un spatiu racoros. Acest lucru poate fi evitat daca vei alege lentile de contact. Click aici pentru a avea parte de mai multe detalii.

Vei avea parte de vedere periferica clara

Aplicarea direct pe ochi a lentilelor de contact iti ofera avantajul unui camp vizual extins la maximum. Ochelarii ofera in schimb o vedere periferica slaba si un camp vizual restrans.

Sunt recomandate pentru activitati sportive

Sportivii aleg lentile de contact deoarece nu ii incomodeaza in timpul antrenamentului. Acestea pot fi luate si la sala de forta deoarece nu reprezinta niciun pericol pentru sanatatea ta.

Sunt perfecte pentru soferi

Atunci cand porti lentile de contact nu vei mai intampina problema reflexiei luminii. Acesta este un avantaj in special pentru soferii care conduc pe timp de noapte si un far reflecta puternic din sens opus.

Sunt invizibile

Look-ul si aspectul tau fizic este importante, lentilele de contact vor contribui la crearea unei imagini cu totul aparte. Lentilele de contact te ajuta sa ai parte de un aspect natural.

Sunt potrivite pentru persoanele cu tenul sensibil

Daca ai un ten sensibil lentilele de contat reprezinta solutia ideala. Ochelarii de vedere sunt produse care iti pot provoca zone rosii sau iritatii care pot duce in timp la aparitia unor semne inestetice.

In orice caz lentilele de contact reprezinta o solutie moderna prin care poti avea parte de o vedere mai clara.