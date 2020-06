Ce nu lipseste din lada de scule bicicleta a unui iubitor de ciclism? Afla acum raspunsul la aceasta intrebare des intalnita

Orice pasionat de ciclism, la fel ca un sofer, are propria lui lada de scule. Nici din acest considerent nu exista diferente semnificative intre proprietarii auto si cei de biciclete. Exista unele probleme mecanice pe care le poti depista si solutiona si singur, atunci cand ai propriul vehicul. Iar daca esti cu adevarat iubitor de ciclism, nu se poate sa nu-ti doresti anumite unelte practice.

Ca sa nu mai imprumuti din vecini, iti recomandam sa profiti de preturile bune din aceasta perioada la scule bicicleta, comandand online. De unde, ce si cum, descoperi in acest scurt ghid de achizitii pe care ti l-am pregatit. Fii atent la toate detaliile!

Setul de chei imbus

Setul de imbusuri este prima unealta pe care orice posesor de bicicleta trebuie sa o achizitioneze. Aceste scule sunt compacte, usor de depozitat si de manipulat, si nu necesita o deosebita expertiza tehnica. Iti vor fi de mare folos pe distante lungi, nu doar in atelierul propriu, atunci cand vei reusi sa solutionezi o problema cu ajutorul lor. Iti recomandam Setul imbus Force, din otel si plastic, pe care il poti cumpara din magazinele specializate, la preturi extrem de accesibile.

Kitul de aerisire pentru frane hidraulice

Un asemenea kit face parte din arsenalul unui posesor de bicicleta cu frane hidraulice. De regula, contine toate elementele necesare pentru a depana o frana, pe cont propriu si in absenta unui specialist, daca esti plecat in deplasari. Cel mai achizitionat produs in acest sens este Kitul de aerisire Shimano TL BT, pentru frane hidraulice Shimano. La putin peste 300 RON il poti cumpara din shop-ul online destinat iubitorilor de ciclism. Poti sa-l achizitionezi si in rate lunare, daca nu ai suficient buget.

Cheia monobloc

Daca vrei sa iti intretii bicicleta fara sa mergi in service, o cheie monobloc trebuie sa faca parte din lista ta de unelte. Alege un model conceput din otel durabil si vei vedea ca deteriorarea nu isi va face simtita prezenta prea curand. Cheia monobloc este necesara pentru desfacerea butucilor monobloc. Cel mai bine vandut produs din aceasta categorie este Cheia monobloc BBB PullStar ExtraLong BTL-20L, accesibila in cel mai popular magazin online din Bucuresti.

Unealta pentru scos cuvete si rulmenti

Te poate scapa de necezuri o unealta pentru scos cuvete si rulmenti, mai ales in situatiile in care nu ai cum sa te deplasezi la un service specializat pentru biciclete. Costul de achizitie este unul redus pentru modelul PressFit 30, BBB CupOut 25.4mm, conceput pentru a fi utilizata la scos cuvetarii 1″, 1.1/8″, 1.1/4″ si rulmentii PressFit 30 PF30 si BB30. Este o scula minuscula, nu ocupa spatiu, usor de transportat si chiar de manevrat. Se poate inscrie in lista ta!

Ai numai avantaje daca achizitionezi scule bicicleta din cel mai popular magazin online

Daca vrei sa iti creezi prima lada de scule bicicleta, niciun magazin nu e mai potrivit decat acest magazin biciclete Mos Ion Roata. Pe langa preturile accesibile si calitatea fara compromis, ai beneficiul garantiei, dar si al modalitatii de plata in rate. In plus, gasesti absolut orice unealta ai nevoie pentru bicicleta, fara sa cauti in alte magazine.

