Tot ce ai nevoie sa stii despre testele de diagnoza auto. Cum il alegi pe cel potrivit? 

Nu stiti niciodata ce secrete sunt ascunse sub bordul masinii. Daca detineti o masina construita in ultimii 20 de ani, acesta este locul unde vei gasi raspunsurile tuturor intrebarilor cu ajutorul testerelor de diagnoza auto. Portul OBD-II este cel care joaca rolul esential si impreuna cu dispozitivul potrivit, va permite sa diagnosticati probleme mecanic, sa imbunatatiti performanta autovehiculului si multe altele. Dar ce este exact OBD-II si de ce este atat de important pentru masinile moderne? Avem toate raspunsurile chiar aici.

Ce este OBD?

OBD vine de la diagnostic la bord. Este sistemul standardizat care permite conectarea electronica externa cu sistemul informativ al unei masini. A devenit mai important pe masura ce automobilele au devenit din ce in ce mai computerizate, iar software-ul a devenit cheia pentru remedierea multor problema si pentru marirea performantei.

OBD a existat sub diferite forme cu mult inainte ca cineva sa fi rostit vreodata acest cuvinte.

A aparut in principal din cauza a doi factori: nevoie de a reglementa emisiile si adoparea in masa a injectiei electronice de combustibil de catre producatorii auto incepand cu 1980.

Spre deosebire de carburatoare sau sistemele mecanice anterioare de injectie de combustibil, astfel de motoare necesita control computerizat. Ca si predecesorii sai, EFI regleaza fluxul de combustibil in motor, dar face acest lucru folosind semnale electronice si nu biti mecanici. Aceast lucru a creat prima nevoie majora de a pune calculatoare in masini.

OBD I vs. OBD II

Catia producatori auto au introdus instrumente de diagnoza auto pentru propriile masini inainte de anii 90, dar standardizarea nu a inceput pana in 1991, cand in California s-a realizat ca toate masinile vandute aveau nevoie de o anumita capacitate OBD. Cu toate acestea, nu au fost emise standarde generale pana in anul 1994. Cunoscut drept OBD-II, acest standard a fost implementat incepand cu anul 1996 si este inca prezent. Ulterior iteratiile anterioare ale OBD au fost clasificate retroactiv OBD I.

Practic, fiecare masina noua vanduta in ultimii 20 de ani respecta standardul OBD II. Masinile OBD II au un port, de obicei situat sub tabloul de bord pe partea soferului, unde dispozitivele de diagnoza auto se pot conecta la computerul masinii. Companiile au o multime de informatii despre ce informatii si date puteti afla despre respectivul autovehicul conectandu-va la portul respectiv.

OBD pentru performanta

Diagnosticul reprezinta probabil cea mai importanta caracteristica a echipamentelor OBD, dar aceste instrumente pot fi, de asemenea folosite pentru a face masina sa functioneze mai bine.

Mai multe marci aftermarket oferta date de de reparatii importante OBD II cat si functii performante pentru a accesa sistemele critice ale vehiculelor prin portul instalat la bord. Registrele de date pot fi utilizate pentru a urmari chiar si cele mai mici probleme, cum ar fi consumul de combustibil, dar pot inregistra, de asemenea lucruri precum timp si putere. Pilotii profesionisi se bazeaza pe aceste date pentru a vedea cum isi desfasoara activitatea pe o pista si pentru a-si regla masinile, asa ca de ce nu sa apelezi la instrumente de diagnoza auto profesionale?

Mufa OBD

Nu toate lumea are posibilitate de a isi repara propriul vehicul sau de-as imbunatati performanta. Recent, companiile au incercat sa exploateze OBD II pentru aplicatii mai performante livrate prin dispozitivul care se conecta direct in portul OBD II.

Uneori companiile de asigurari se folosesc de datele extrase prin conexiunea OBD II a masinii pentru a analiza obiceiurile de conducere si acorda o reducere substantiala pentru comportamentul de conducere cu risc scazut.

Atunci cand aveti in vedere sa va achizitionati testere de diagnoza auto performante, fiti foarte atenti la alegere pe care o faceti si ca aceasta sa fie potrivita pentru autovehiculul sau autovehiculele pe care doriti sa le diagnosticati. Alegeti un magazin de testere auto care va ofera suport in alegerea produsului potrivit si garantie la orice tester auto.