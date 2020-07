Alege o folie de inalta calitate pentru solarul tau – Magazinul potrivit e doar la un click distanta

Daca esti pasionat de gradinarit si detii un astfel de spatiu in care poti face tot ce iti doresti, cu certitudine vrei sa cresti propriile fructe, legume sau flori. Facand acest lucru, vei avea siguranta ca toate acestea vor fi sanatoase si frumoase. Indiferent ca-ti doresti fructe si legume doar pentru consumul propriu sau daca vrei sa faci din asta o sursa de venit, asamblarea unui solar te va ajuta sa obtii ce-ti doresti, indiferent de perioada anului.

Asa ca, odata ce ai luat aceasta hotarare, pe langa alte materiale vei avea nevoie si de o folie pentru acoperirea solarului. Daca iti doresti una profesionala, care sa-ti aduca foarte multe beneficii, poti alege o folie solar 170 microni, si nu vei regreta achizitia.

Opteaza pentru o folie destinata solarului tau

Poate fi destul de neplacut ca in fiecare an sa schimbi folia. Daca vei achizitiona o folie mai subtire, aceasta nu va rezista foarte mult in timp. Dar, daca iti vei acoperi solarul cu o folie solar 170 microni, vei avea numeroase beneficii. Aceasta poate fi utilizata pana la 7 ani, ceea ce va duce la o economie considerabila.

Avantajele pe care le vei avea daca utilizezi o astfel de folie sunt multiple, deoarece aceasta este realizata din 5 straturi, cu aditivi UV, EVA, IR, AB. Folia prezinta o rezistenta foarte inalta, este elastica si prezinta un efect de transparenta perfect, astfel ca plantatiile tale vor primi cantitatea ideala de lumina.

Daca vei utiliza substante pentru stropire cu sulf, este important de stiut ca folia nu va fi afectata, iar un alt lucru de stiut este ca aceasta este tratata, astfel incat insectele daunatoare vor fi tinute la distanta.

Daca, in trecut, ai folosit folii mai subtiri, iti amintesti, in mod cert, de un fenomen neplacut care se crea in interiorul solarului, condensul. Aceasta folie solar 170 microni este una speciala, deoarece are proprietati anticondens, iar tu vei uita de toate neplacerile.

De asemenea, diminueaza cantitatea de radiatii UV previne depunerea de praf de pe suprafata exterioara a foliei, previne formarea picaturilor mari de apa din interiorul solarului, acestea fiind foarte mici, aproape insesizabile.

Un alt lucru pe care trebuie sa il stim este ca se poate crea efectul termic. Mai exact, prin utilizarea unei folii profesionale se blocheaza pierderea caldurii acumulta pe timpul zilei, astfel ca plantatiile vor beneficia constant de temperatura optima pentru dezvoltarea acestora.

Aceste folii sunt disponibile in mai multe dimensiuni, asa ca poti alege latimea care se potriveste solarului tau. Mai exact, poti alege dintre latimea de 6.5 m, 7.5 m sau 8.5 m, iar lungimea o poti stabili chiar tu, in functie de preferintele pe care le ai. Asa ca, daca iti doresti sa te bucuri de solarul tau pe o perioada indelungata, fara a fi necesar sa investesti in fiecare an, atunci opteaza pentru o folie solar 170 microni.

