Carucioarele 3 in 1 – Cea mai buna alegere pentru tine si copilul tau

Daca vrei ca atat tu cat si copilul tau sa va bucurati de timpul petrecut impreuna, atat in casa cat si in timpul plimbarilor, solutia sta in alegerea celor mai frumoase modele de carucioare 3 in 1. Fiind cele mai cautate modele de carucioare in ultimii ani, acestea ofera confortul si siguranta pe care toate mamele le cauta pentru bebelusul lor.

Cu totii stim in ce consta un carucior obisnuit si la ce este folosit acesta, insa termenul de carucior 3 in 1 nu este la fel de sugestiv pentru toata lumea. Dupa cum se poate observa inca din nume, acesta difera de clasicul carucior prin faptul ca are 3 componente principale. Nu stii care sunt acestea? Hai sa aflam.

Landoul

Landoul este caruciorul pentru copii folosit de regula in primele 6 luni din viata acestora. Se prezinta sub forma unui patut intins, ideal pentru bebelusii care inca nu pot mentine o pozitie in sezut. De asemenea, exista landouri care se pot transforma, astfel perioada lor de folosinta fiind una mai indelungata, confortul fiind acelasi si dupa ce copilul depaseste 6 luni.

Partea sport

Partea sport o putem compara cu un carucior clasic, iar aceasta poate fi folosita pana la varsta la care copilul nu mai are nevoie de acest tip de transport. Aceasta este partea care va fi folosita cel mai des, motiv pentru care este realizata astfel incat sa asigure o durata de viata indelungata si confort ridicat.

Scoica auto (cosuletul)

Dupa cum sugereaza si numele, scoica auto, de asemenea intalnita si sub numele de cosulet, poate fi montata in masina, in locul scaunelelor speciale. De asemenea, acesta permite si montarea pe cadrul caruciorului, fiind ideal pentru plimbarile copilului, pana ce acesta atinge o anumita greutate, greutate ce variaza de la un producator la altul.

Caruciorul 3 in 1 Chantal PRO Adamex Special Edition Black Leather Gold, cel mai cautat din oferta carucioaredecopii.ro

Carucior de ultima generatie din colectia anului 2020, Chantal PRO Adamex este unul dintre cele mai vanate modele de carucioare 3 in 1 din gama de produse oferita de carucioaredecopii.ro. Acesta vine cu avantaje la fiecare dintre cele trei parti componente (landou, parte sport, scoica auto). Acest nou model este unic din punct de vedere al stilului, producatorul punand un mare accent pe design pe langa confort si siguranta, perfect pentru mamicile tinere care doresc sa fie la moda langa copilul lor.

Cadrul, realizat complet din aluminiu, este usor si prezinta o rezistenta sporita, iar impreuna cu noul model de roti pe GEL Soft elimina vibratiile oferite de denivelarile suprafetei de rulare. Landoul este realizat complet din plastic si vine cu un spatar reglabil, fiind perfect si dupa ce bebelusul invata sa stea in pozitia de sezut.

Toate cele trei parti componente sporesc confortul prin saltelutele interioare realizate din bumbac cu insertie de cocos. Setul include, de asemenea, si un sistem de aerisire al landoului, o husa de iarna pentru picioare inclusa in partea sport, o plasa pentru insecte si o folie de protectie impotriva ploii, si, nu in ultimul rand, un cos de cumparaturi, o geanta de scutece si o pereche de manusi de iarna ce pot fi atasate pe maner, toate fiind de mare ajutor mamicii.

Achizitioneaza carucioare 3 in 1 perfecte

Daca esti in cautarea unui carucior, atat modelul Chantal PRO de la Adamex, cat si multe alte modele pot fi gasite in oferta https://carucioaredecopii.ro/ in sectiunea carucioare 3 in 1, majoritatea producatorilor oferind o garantie de 24 de luni de la data achizitiei.

Carucioare de copii este un magazin online ce ofera produse si accesorii variate, cat sa satisfaca toate gusturile, perfect adaptate tuturor etapelor de dezvoltare a bebelusului. Tot ce trebuie sa faci e sa alegi modelul cel mai potrivit pentru tine si copilul tau.