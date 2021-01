Ce este turbina si cum trebuie sa fie ingrijita?

Turbina este o piesa folosita din ce in ce mai des pe motoarele moderne, care poate ajuta la cresterea puterii motorului, la reducerea consumului de carburant si la reducerea poluarii.

Ideea supraalimentarii motoarelor cu turbina a aparut in 1915 in Elvetia si i-a apartinut lui Alfred Buchi. Abia 10 ani mai tarziu turbina a intrat in industria auto si a reusit sa creasca puterea motoarelor cu aproximativ 40%.

Astazi, motoarele care beneficiaza de turbina pot atinge performante impresionante.

Din pacate, nu este o piesa indestructibila. In timp, pot aparea diverse probleme turbina care la randul lor pot crea alte defectiuni.

Cand se defecteaza turbina?

Conform celor de la reparatii-turbosuflante.ro, defectarea turbinei apare din cauza unor alte defectiuni sau interventii necorespunzatoare.

In general, cauzele principale sunt legate de lubrifiere sau de patrunderea obiectelor straine in rotoarele compresorului. Daca se respecta intervalele de service si se foloseste mereu un ulei de calitate, riscurile ca turbina sa se defecteze sunt destul de mici. Chiar si atunci cand se defecteaza, de multe ori poate sa fie reparata.

Cum se intretine corect o turbina?

Exista mai multe sfaturi care pot ajuta la o exploatare cat mai lunga a turbinei:

1. Este bine sa se evite turarea motorului imediat dupa pornirea acestuia, deoarece o turatie mare forteaza turbina sa functioneze la viteza maxima, fara a fi lubrifiata suficient. In cazul in care aceasta greseala se repeta frecvent turbina poate sa fie uzata irecuperabil.

2. Este bine sa se opreasca motorul doar dupa ce turatia a fost scazuta la relanti.

3. Ori de cate ori este efectuat un schimb de ulei sau o modificare care implica scurgerea uleiului, sistemul turbosuflantei trebuie sa fie amorsat. Dupa amorsare motorul trebuie sa fie pornit de cateva ori si lasat la relanti pentru o perioada de 2, 3 minute.

4. Atunci cand temperaturile sunt scazute, este important ca motorul sa fie pornit si lasat in stare de repaos pentru cateva minute;

5. Este bine sa se evite perioadele lungi re repaos ale motorului, deoarece exista riscul ca uleiul sa se prelinga peste segmentii din turbina si sa duca la grabirea uzurii.

Cand trebuie inlocuita turbina?

Desi multi considera ca o turbina defecta trebuie inlocuita, de cele mai multe ori aceasta poate fi reparata.

Semnele pe care le da o turbina defecta sunt destul de evidente: genereaza fum sau duce la un consum de ulei excesiv, elimina din puterea motorului sau are o functionare zgomotoasa. Toate aceste simptome pot fi cauzate si de alte defecte, insa in multe cazuri vinovata este turbina.

Cel mai adesea (in 99% din cazuri) aceasta piesa nu functioneaza din cauze externe: ulei de proasta calitate, revizii intarziate, cantitati prea mici de ulei socuri fizice. In toate aceste cazuri, cauzele pot fi indepartate, iar o reparatie turbina poate fi realizata cu costuri mult mai mici decat in cazul unei achizitii noi.

Concluzii