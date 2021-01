Descopera tot ce implica o scoala de soferi

Inca de la varste fragede foarte multi dintre noi viseaza sa obtina permisul auto. Unele persoane mai pasionate de condus fac din asta o vocatie. Pentru mai multe detalii despre ce inseamna permisul auto, poti accesa https://www.i-drpciv.ro/distante-rutiere/ .

Care sunt conditiile de a obtine permisul auto

Mai inainte de toate trebuie sa te inscrii la o scoala de soferi. Toate persoanele care isi doresc sa obtina permisul auto trebuie sa indeplineasca urmatoarele categorii: sa aiba cel putin 18 ani impliniti, sa finalizeze cursul de pregatire teoretica si cea de practica in cadrul unei scoli de soferi autorizate, sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic si nu in ultimul rand sa nu aiba condamnari care sunt obtinute prin hotarari judecatresti si care sunt definitive pentru infractiuni legate de circulatia drumurilor publice sau pentru furtul unui autovehicul.

Actele necesare pentru a te inscrie la scoala de soferi: o fotografie tip permis auto, copie dupa cartea de identitate, cartea de identitate in original, fisa de scolarizare, avizul psihologic care se obtine din cadrul unui cabine individual autorizat de Colegiul Psihologilor din Romania, avizul medical si certificatul de cazier judiciar care se obtine de la orice unitate de politie.

Taxele care sunt necesare: cuantumul primei rate pentru scoala de soferi care este achitata la casieria institutiei, taxa pentru examinarea candidatilor si care este achitata la Directia de Impozite si Taxe Locale si nu in ultimul rand taxa de permis auto care este achitata la unitatile CEC sau la sucursalele BCR.

Dup ace te-ai inscris in scoala de soferi doar de tine depinde modul in care alegi sa te pregatesti. Poti invata mult mai usor cu ajutorul chestionarelor auto. Pe langa faptul ca sunt destul de interactive acestea mai sunt si destul de stufoase. Daca vei face mai multe chestionare vei avea o surpriza placuta sa descoperi ca acumulezi mai multa informatie si ca te poti baza mai mult pe tine la volan. Este foarte important sa studiezi asa cum este recomandat si sa nu omiti niciun capitol. Cu cat te implici mai mult in modul in care inveti cu atat te vei simti mai sigur pe tine.