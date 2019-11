Conteaza de unde iti iei asigurarea RCA?

Asigurarea RCA este extrem de importanta, deoarece poate sa plateasca orice pagube produse de un vehicul, fara a-l impovara pe proprietar cu cheltuieli foarte mari. Toti soferii cauta un RCA ieftin si este foarte bine ca o fac, deoarece in felul acesta ajuta la un echilibru un piata si la conturarea unei concurente sanatoase.

Totusi, nu toate asigurarile RCA sunt la fel, asadar, diferentele de pret pot fi destul de justificate. Dupa calculul politei auto RCA se poate observa ca beneficiile pot diferi de la asigurator la asigurator, ceea ce face si preturile sa fie si ele foarte diferite.

Atunci cand se achizitioneaza un RCA trebuie sa se urmareasca, asadar:

Beneficiile promise de asigurator sau de brokerul de asigurari;

Toate datele inscrise in contract;

Parerile pe care le au ceilalti asiguratori despre asigurator;

Procedura prin care se semneaza contractul si prin care se ofera despagubirile la nevoie.

Conteaza de unde achizitionezi polita RCA?

Cu siguranta, DA! Conform celor de la Romasig.ro, polita poate fi achizitionata din mai multe parti.

1. Direct de la asigurator. Este o solutie buna, insa trebuie sa fie analizat fiecare asigurator in parte si trebuie cerute preturi de la toti, ceea ce poate fi o munca destul de intensa.

2. De la un broker de asigurari fizic. Sunt acei brokeri ce pot fi gasiti in malluri si in mici magazine de trotuar. Acestia au contracte cu mai multi asiguratori si pot face recomandari in functie de diverse particularitati. Nu este intotdeauna cea mai buna solutie, insa, deoarece majoritatea brokerilor de la coltul strazii fac recomandari in functie de comisioanele pe care le primesc, nu de beneficiile oferite clientilor.

3. De la un broker online. Este cea mai buna varianta, din mai multe motive. In primul rand, online se poate verifica pretul oferit de fiecare asigurator in parte si beneficiile pe care acesta le genereaza. In al doilea rand, brokerii online ofera mult mai multe informatii despre asigurare, in asa fel incat asiguratul sa fie cat se poate de pregatit in momentul unui accident sau in momentul in care are o problema. In al treilea rand, o achizitie online poate sa insemne o economie substantiala de timp.

Este foarte important sa fie ales asiguratorul cu cea mai mare atentie

Cea mai mare problema pe care o poate intampina un asigurat RCA este aceea de a nu-i fi platite la timp pagubele. Tocmai de aceea, trebuie sa fie cautati asiguratori cu o rata cat mai buna de plata si cu pareri bune din partea asiguratilor.

Un broker de asigurari online precum Romasig.ro poate sa ajute si in acest sens si poate sa faciliteze informarea despre ceea ce se intampla cu cei mai importanti asiguratori. Acesta ofera stiri din domeniu, modificari legislative si toate informatiile de care ar avea nevoie un asigurat pentru a se bucura de toate avantajele acestei asigurari auto obligatorii.