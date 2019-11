Cele mai bune sfaturi pentru siguranta copilului tau

Cu siguranta iti doresti sa iti stii copilul in siguranta, nu-i asa? Este adevarat ca cei mici au nevoie de independenta dar nu este cazul sa ii lasi complet liberi. Un parinte trebuie sa fie pregatit intotdeauna si sa faca tot ce ii sta in putinta pentru a-i asigura celui mic protectia de care are nevoie. Acceseaza https://iubesti.ro/copii pentru a afla mai multe detalii despre cum poti avea grija de copilul tau.

Sfaturi pentru siguranta copilului tau

Nu ii dezvalui numele

Nu este cazul sa mentionezi numele copilului tau pe ghiozdan, haine sau orice alte obiecte. In cazul in care iti doresti sa fii precaut poti scrie numarul tau de telefon pe o eticheta.

Aplicatii de localizare

Datorita GPS-ului iti poti localiza oricand copilul. Aceste aplicatii nu monotorizeaza doar locul in care se afla cel mic ci si cata baterie mai are la telefon.

Gadget-uri cu buton de panica

Exista produse care au buton de panica si pe care copilul tau sa le poata purta. Cu ajutorul unei aplicatii tu vei putea vedea pe telefon unde este cel mic in cazul in care s-a activat butonul de panica.

Sa pastreze distanta

Copilul nu trebuie sa vorbeasca cu oamenii pe care nu ii cunoaste. Cel mai bine este sa nu intre in vorba cu strainii. Cu toate astea in cazul in care un strain il opreste sa discute cu el cel mai bine este sa pastreze distanta.

Sa nu urce in lift cu strainii

Copilul nu trebuie sa urce in lift cu strainii. Atunci cand asteapta liftul cel mai bine este sa stea cu spatele la perete pentru a vedea daca cineva se apropie de el. In cazul in care vede ca un strain se urca in lift trebuie sa pretinda ca a uitat ceva sau ca trebuie sa verifice cutia postala.

Sa nu spuna ca este singur acasa

Copilul nu trebuie sa deschida usa la straini. Chiar daca strainul pretinde ca este prieten apropiat cel mic nu trebuie sa ii zica ca este sigur acasa si cu atat mai putin sa ii deschida si sa il invite inauntru.

Sa nu isi faca prieteni online

Mediul online nu este potrivit pentru un copil. In conditiile in care copilul tau are acces la aceasta lume virtuala cel mai bine este sa fie avertizat si sa nu isi faca prieteni online. Cel mic nu trebuie sa dezvluie date personale strainilor si cu atat mai putin sa accepte sa se intalneasca cu ei.