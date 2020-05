Creste-ti vanzarile si vizibiliatea online apeland la servicii SEO

Optimizarea motorului de cautare este o tehnica de imbunatatire a clasamentului unui website in rubrica de rezultate a motoarelor de cautate.

Cunoscuta drept SEO (Search Engine Optimization), aceasta tehnica se refera la o serie de servicii SEO specifice, in urma carora o afacere sau un site web castiga mai multa autoritate si vizibilitate in randul consumatorilor, determinand castiguri mai mari.

Ce inseamna SEO?

Fiecare afacere care doreste sa isi vada website-ul in topul motorului de cautare trebuie sa apeleze la o echipa de profestionisti in servicii SEO. Optimizarea motorului de cautare este procesul de modificare a continutului si design-ului site-ului dumneavoastra pentru a-l face mai atractiv si relevant pentru motoarele de cautare.

Cu cat este mai bine optimizat site-ul pentru motoarele de cautare, cu atat mai probabil este ca acesta sa fie clasat pe prima pagina a rezultatelor.

Pentru a va asigura ca ati apelat la un furnizor de servicii SEO de calitate, nu pierdeti din vedere recomandarile de mai jos. Folositi acest ghid si patrundeti cu incredere in universul serviciilor de optimizare a motoarelor de cautare.

Cum arata o campanie de SEO?

Cercetarea cuvintelor cheie – Cercetarea cuvintelor cheie este cea mai importanta parte a unei campanii de SEO. Inainte ca o companie sa poata elabora un plan de imbunatatire a clasamentului si traficului de la Google, trebuie sa stie ce cuvinte cheie trebuie puse la treaba. Ca o regula generala, fiecare pagina dintr-un anumit domeniu de activitate ar trebui sa raspunda unor cuvinte cheie unice. Un site trebuie sa cuprinda suficiente pagini care sa genereze suficiente cuvinte cheie pentru a exprima online relevanta unei anumite afaceri pe piata;

O companie care ofera servicii de reparatii, inlocuire si inspectie a acoperisurilor va utiliza cuvinte cheie care se refera la aceste categorii de servicii.

Identificarea cuvintelor cheie utile se reduce la trei factori:

Cat de relevant este cuvantul cheie pentru afacere? – Cuvintele cheie care denota o intentie comerciala sunt preferabile . Un grup de cuvinte cheie precum “cum sa inlocuiesti un acoperis” poate contine cuvinte relevante, dar intentia aceste interogari nu este cea mai relevanta pentru o companie de acoperisuri;

Cati oameni cauta aceste cuvinte cheie in spatiul geocrafic pe care l-ati precizat?- Cu cat mai multi, cu atat mai bine. Clasarea cuvintelor cheie poate fi irelevanta daca termenii nu sunt cautati adesea;

Cat de competitiv este cuvantul cheie?

Fiindca implica mai putin timp si bani investiti, o concurenta mai scazuta este preferabila. Este important de precizat ca 95% din clickuri se indreapta catre primele 5 clasate in acest top in care castigatorul ia cel mai mult. Este de aceea important sa investiti intr-un cuvant cheie care poate fi castigat.

Crearea paginii- Odata efectuata o cercetare cuprinzatoare a cuvintelor cheie, o campanie SEO urmeaza sa clasifice acele cuvinte cheie. Daca nu aveti cuvintele cheie pe care le vizati intr-o pagina din domeniul dumneavoastra nu veti conta in clasificare. Colaborarea cu o agentie de servicii SEO produce in shcimb pagini online care vizeaza noii termeni de cautare;

Optimizarea paginilor- In cazul in care aveti deja o pagina dedicata unui subiect descoperit in timpul cercetarii de cuvinte cheie, aceasta pagina trebuie optimizata pentru a servi motoarelor de cautare. Fiindca motoarele de cautare sunt calculatoare, acestea au nevooie de asistenta umana pentru a intelege pe deplin subiectul unei pagini. O buna agentie SEO va putea modifica continutul si aspectele tehnice ale paginilor dumneavoastra pentru a va asigura ca ele poti fi intelese atat de motorul de cautare, cat si de vizitatorii paginii. le poate intelege;

Elaborarea link-urilor -Pentru a castiga in clasamentele motoarelor de cautare nu este suficienta obtinerea cuvintelor cheie pe pagina. Cum determina motorul de cautare care dintre ele pe ce pozitie sa figureze? Motorul de cautare calculeaza numarand cantitatea si evaluand calitatea linkurilor care indica o anumita pagina. Acesta ia in considerare atat linkurile interne provenite de pe alte pagini ale domeniului dumneavoastra, cat si linkurile externe care provin de pe domenii diferite. Acestea din urma sunt si cele mai mai importante linkuri si constituie punctul central al efortului de construire a linkurilor de catre furnizorul de servicii SEO. Cheia constructiei de linkuri solide sta in cantitate si calitate. Calitatea este determinata de relevanta unei pagini care contine subiecte comune cuvantului cheie folosit. O legatura de inalta calitate provine dintr-o pagina care are legaturi interne si externe solide. O agentie se care se ocupa de construirea unor astfel de link-uri trebuie sa asigure continut de calitate.

Auditul tehnic- Google a elaborat numeroase instrumente si standarde care permit unui strateg SEO sa obtina si sa ofere detalii suplimentare despre cotinutul si subiectul unui site. Un furnizor calificat de servicii SEO este familiarizat cu aceste standarde si dispune de instrumentele si expertiza necesare pentru a le pune in serviciul site-ului dumneavoastra.

Auditurile tehnice variaza in structura si continut prin dimensiune, domeniu de aplicare si costuri. In cazul unui site de dimensiuni si complexitate reduse, nevoile tehnice SEO sunt mai mici decat cele pe care le implica un site complex si dinamic. Site-urile de comert electronic necesita o optimizare SEO mai elaborata, datorita navigatiei complete si numarului mare de pagini ale site-ului.

Fa-ti afacerea cunoscuta cu servicii SEO

Avand in vedere cele mai sus mentionate, angajarea unei firme SEO este o buna idee. Clasarea pe o buna pozitie Google este biletul sigur catre pozitia de lider de piata in zona dumneavoastra de activitate. Este de aceea important sa apelati la serviciile unei companii competente in domeniul serviciilor de optimizare a motoarelor de cautare.

Fortin este o agentie de comunicare digitala concentrata pe indeplinirea obiectivelor de marketing ale clientilor sai. Agentia Fortin sustine cu eficienta campanii de comunicare si vanzari pentru profitul clientilor sai. Specialistii Fortin elaboreaza si implementeaza concepte de advertising pentru a adresa mesaje directionate ce realizeaza legaturi semantice intre cuvinte cheie, determinand o buna indexare in cadrul motoarelor de cautare.

Pentru servicii SEO de calitate, alege o echipa competenta si dedicata.