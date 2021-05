Cum poti sa iti muti corect firma de IT?

Firmele de IT pot necesita uneori un spatiu de lucru mai mare, caz in care trebuie sa ia in calcul sa se mute din locul in care isi desfasoara activitatea. Astfel, firmele de transport mobilier vin in ajutorul tuturor persoanelor aflate in aceasta situatie pentru ca mutarea sa se faca in cele mai bune conditii.

Primul pas pentru a muta o firma de IT consta in gasirea unei solutii pentru transport mobilier, adica, a unei firme specializate in acest sens. Oferta este vasta pe piata, motiv pentru care va trebui ca persoanele care se ocupa de identificarea unei astfel de firme sa ia in calcul si recenziile existente pe internet, astfel incat rezultatele sa fie cele asteptate. Chiar daca o firma nu va avea mereu recenzii pozitive, este important de mentionat faptul ca ponderea recenziilor pozitive trebuie sa fie mai mare decat cea a recenziilor negative si trebuie analizate corect mesajele.

Cu siguranta nu angajatii sunt cei care se vor ocupa de demontarea mobilierului pentru transport mobila si cea mai buna solutie este aceea de a gasi o firma care se ocupa si de dezmembrarea pieselor de mobilier, dar inainte ca piesele sa fie demontate, va trebui ca persoanele care se ocupa de acest lucru sa ia in calcul si faptul ca trebuie golite piesele de mobilier. Prin urmare, sertarele, rafturile si suprafetele birourilor trebuie sa fie goale in momentul in care firma care se ocupa de relocare se prezinta la treaba. Astfel, se va reduce timpul de asteptare.

Atentie la detalii cand se alege o firma de mutari pentru relocarea birourilor IT!

Alegerea unei firme de mutari mobila care preia si electronica

In firmele de IT echipamentele electronice ocupa mai mult decat mobilierul si, prin urmare, potrivit MoveOut, atunci cand este angajata o firma de mutari mobilier, ar trebui sa fie gasita una care se ocupa si de electronice. Deteriorarea electronicelor este unul dintre motivele pentru care firmele de IT sunt reticente in momentul in care trebuie sa schimbe spatiul de birouri si managerii prefera din acest motiv sa inghesuie angajatii inauntru decat sa isi mute sediile.

Mutarea obiectelor in ordine

Cea mai buna solutie pentru a muta eficient o firma de IT este de a mentine obiectele in ordine. Prin urmare, toate calculatoarele ar trebui etichetate cu numele utilizatorului, astfel incat sa nu se amestece si sa fie pierdut timp suplimentar, in momentul in care angajatii descopera ca au primit un alt calculator.

Fiecare angajat ar trebui sa se ocupe de bunurile proprii

In momentul in care sunt stranse obiectele de pe birouri, fiecare angajat are responsabilitatea de a se ocupa de bunurile proprii. Acest lucru inseamna ca fiecare isi va strange intr-o cutie tot ce are personal, de la pixuri si pana la cani si alte astfel de obiecte. Ulterior si le pot transporta singuri la noul sediu sau le pot preda intr-o cutie etichetata firmei care se ocupa de transport. In felul acesta, nu se pierd obiectele personale si nici nu apar discutii si disensiuni intre angajati, dupa ce a fost finalizat procesul de mutare.