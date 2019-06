Din cauza vremii capricioase, culturile de cartofi amenintate in Covasna

Ksaba sustine ca fermierii s-au aflat in imposibilitatea de a interveni in timp util pentru a efectua tratamentele fitosanitare necesare, si ca in perioada urmatoare vor trebui sa profite cat mai mult de vremea potrivita pentru a salva culturile de cartofi.

“si anul trecut am avut o primavară foarte atipica, si anul acesta am avut o primavara atipica, dar contrarie. Adică, anul trecut am avut o primăvara foarte secetoasă, iar anul acesta am avut o primăvară foarte, foarte ploioasă. Ploile nu au influentat starea de vegetatie a culturilor, desi in luna mai a cazut cam jumatate din media multianuală. (…) La cerealele de toamna nu se poate intra la tratamente fitosanitare, din cauza umezelii din sol. Inca de acum doua, trei saptamani trebuia, dar utilajele nu pot intra. Deci, problema mai mare aici este la tratarea fitosanitară a culturilor. E o problemă destul de mare şi la cartofi, în condiţiile actuale. Există umezeală excesivă în sol şi la tulpina plantelor şi la o căldură de 30 de grade mana cartofului lucrează la o intensitate foarte, foarte mare. Fermierii trebuie să aibă grijă şi să prindă acele momente când pot intra şi pot să trateze cultura cartofului”, a afirmat Konczei Arpad pentru sursa citata.