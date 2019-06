Foloseste betoane hidroizolante pentru a preveni infiltratiile de apa

Principiul „Mai bine previi, decat sa tratezi” se aplica intotdeauna si in domeniul constructiilor. Lucrarile de calitate efectuate la cele mai inalte standarde sunt cele care te vor tine departe de reparatii cu betoane hidroizolante de foarte buna calitate. Costurile pentru reparatii, energia si timpul depus in acest scop vor fi, in orice context, mai ridicate decat o investitie realizata ca la carte din prima faza a unui proiect de constructii.

Asadar, din categoria lucrarilor ce trebuie realizate la timp si intr-un mod corespunzator face parte hidroizolatia. Acest proces este absolut necesar pentru a preveni infiltratiile de apa, ce pot produce efecte negative care vor ameninta structura de rezistenta in sine a cladirii. Afla, asadar, tot ce trebuie sa stii despre asa-numitele „betoane hidroizolante”.

Betoane hidroizolante: unde se folosesc si de ce?

Asa-numitele „betoane hidroizolante” se folosesc in mod recurent in constructii, datorita capacitatii lor crescute de a absorbi apa. Gradul de impermeabilitate a unui material joaca un rol decisiv in ceea ce priveste succesul sau lipsa acestuia din cadrul unui proiect de constructii. Calitatea, durabilitatea si rezistenta unei lucrari sunt atribute indispensabile pentru siguranta locuitorilor unei cladiri, motiv pentru care au aparut pe piata materiale ce se asigura ca le ofera. Sunt acele betoane hidroizolante, care impiedica patrunderea si trecerea apei si se folosesc in realizarea: pardoselilor, a cailor de acces, a treptelor, a teraselor, a subsolurilor si asa mai departe. In functie de scopul si destinatia lucrarilor, exista mai multe tipuri de betoane hidroizolante care se utilizeaza in mod recurent in domeniul constructiilor.

Tipuri de betoane hidroizolante de ultima generatie

Exista, in practica, mai multe tipuri de betoane hidroizolante, care asigura succesul lucrarilor moderne (in raport cu infiltratiile de apa) pe mai multe segmente. Asadar, vorbim despre: betoane hidroizolante industriale, betoane hidroizolante elicopterizate si betoane hidroizolante rutiere. Solutiile profesionale pe care le ofera aceste tipuri de materiale depind si de echipamentele specifice, cantitatile necesare si expertiza celor care efectueaza lucrarile. Pentru ca un material sa asigure stoparea infiltratiilor de apa si impermeabilizarea completa, vei avea nevoie de o echipa de profesionisti cu experienta in acest sector.

Betoane hidroizolante industriale

Acest tip de betoane hidroizolante se caracterizeaza prin rezistenta mecanica, rezistenta chimica si durabilitate. Se foloseste adresea la turnarea fundatiilor, a pardoselilor si la realizarea teraselor, blocand actiunea apei care ar putea cauza daune pentru structura de rezistenta a cladirii si nu numai.

Betoane hidroizolante elicopterizate

Acest tip de betoane hidroizolante reprezinta o solutie de ultima generatie, utilizata astazi, atat in cadrul lucrarilor de tip rezidential, cat si pentru proiecte de tip comercial. Vorbim, asadar, despre un tip de betoane hidroizolante care vine cu un avantaj suplimentar: aspectul estetic, esential in anumite sectoare.

Betoane hidroizolante rutiere

Betoanele hidroizolante rutiere se folosesc pentru drumuri, parcari, strazi, cai de acces, pentru ca au o serie de proprietati speciale, esentiale pentru aria lor de aplicabilitate. Rezistenta la trafic si siguranta in trafic, precum si timpul scurt de executie, dar si de efectuare a lucrarilor de mentenanta, le recomanda.

