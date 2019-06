De ce sa alegi seminte trifoi in loc de gazon si cum iti poti transforma curtea intr-o oaza de relaxare

Noi, cei care locuim la casa, ne dorim cu siguranta o oaza de relaxare de care sa ne bucuram in fiecare moment. Cu toate ca avantajele de a avea o curte sunt nelimitate, efortul este unul pe masura. Poti sa creezi un aspect impresionant prin simpla plantare de seminte trifoi si scapi de toate grijile pe care le implica procesul de ingrijire a gazonului. Lucrarile de ingrijire a curtii presupun timp, efort si costuri – care se ascund in spatele unui spatiu ingrijit ca la carte.

Vestea buna e ca exista metode mai ieftine de a-ti transforma curtea intr-o oaza de relaxare, si mai accesibile din punct de vedere al eforturilor implicate. Important e insa si de unde cumperi semintele pe care le plantezi, asa ca iti venim in ajutor cu sfaturi utile.

Cum economisesti daca plantezi trifoi

Trifoiul a devenit in foarte scurt timp o alternativa buna pentru gazon. Sistemul de irigatii pe care il implica intretinerea unei curti cu gazon, procesul frecvent de tundere, dar si costul complet al amenajarii, a determinat proprietarii de locuinte sa se indrepte spre metode mai clasice de vegetatie, cum ar fi trifoiul. Da, este adevarat daca economisesti trifoi, dar mai mult decat atat, poti obtine o amenajare de exceptie.

Iata principalele trei moduri de a economisi prin alegerea trifoiului, in detrimentul gazonului:

economisesti timp, pentru ca intretinerea unei curti cu trifoi nu presupune acelasi proces de ingrijire complex ca in cazul gazonului; insamantarea si tunderea se realizeaza mult mai usor;

economisesti bani, atat pentru insamantare, cat si pentru lucrarile de intretinere: cantitatea de apape care trebuie sa o administrezi este cu mult mai redusa,tunderea se realizeaza mai rar;

economisesti energie, pentru ca te bucuri de culoare si de o oaza de relaxare la tine acasa, fara a executa sarcini repetitive ce presupun timp alocat si effort dedicat din partea ta, ca pentru gazon.

Ce seminte trifoi merita sa cumperi pentru o amenajare wow

Semintele pentru acest tip de planta se gasesc intr-o varietate crescuta pe piata. Le poti achizitiona de la o gama variata de furnizori, din diferite medii de achizitie – chiar si online. E important sa stii ce tip de seminte trebuie sa cumperi, dar si de unde. Ca sa te scutim de eforturile de cautare, iti spunem noi:

Recomandate sunt: Trifoiul alb Avalon, dar si Trifoiul rosu Divin; poti mixa cele doua pentru a obtine un colorit special in curtea ta, sau poti opta pentru unul dintre ele pentru uni formitate;

Magazinul de unde merita sa cumperi seminte trifoi este Pesticide-AZ.ro, un mediu de achizitie online care itiofera nu doar produse, dar si consultanta necesara pentru o buna cultura.

Pesticide-AZ.ro este un nume de referinta in domeniul culturilor agricole, in mediul online. In spatele acestui nume se gaseste o echipa de experti care, la nevoie, iti ofera toate sfaturile si indrumarea de care ai nevoie pentru ca procesul de plantare sau de ingrijire a vegetatiei cultivate sa fie mult mai simplu pentru tine.

Au mai multe categorii de produse, printre care si semintele, iar comanda se face online. Ceipeste 12 ani de experienta in domeniul agriculturii si horticulturii se simt in review-urile clientilor care vorbesc despre profesionalism, exigenta, deschidere, transparenta si pasiunea echipei de magazin Pesticide-AZ.ro.

