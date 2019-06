Sfaturi practice pentru clientii de auto second hand. Achizitioneaza masina perfecta

Pune sub semnul intrebarii ofertele „prea bune” – atunci cand gasesti o oferta la un pret in afara mediei cu care se vinde acea masina, cel mai bine este sa nu te increzi in ea! Nu toti vanzatorii sunt bine intentionati si te poti gasi in situatia neplacuta de a sta cu masina prin service mai mult decat pe sosea;