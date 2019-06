Pana in prezent, in Romania au fost trase 2400 de rachete anti grindina. Acest lucru a protejat numeroase suprafete agricole, conform Ministerului Agriculturii.

„Am tras pana in prezent 2.400 de rachete antigrindina si am reusit sa protejam foarte multe suprafete in situatia in care noi nu avem decat 60 de puncte de lansare. Suntem la jumatatea programului investitional care trebuie sa se inchida in anul 2020. Am pus la dispozitia producătorilor 42,7 de milioane de euro pe o masura din PNDR 2020 pentru asigurarea culturilor, iar pana acum avem 137 de beneficiari cu alocari de la 55% pentru cei care au ferme mari si pana la 70% pentru cei cu ferme mai mici”, a declarat Daniel Botanoiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii.

„Avem informatii despre culturile afectate de inundatii, dar sunt relative, pentru ca ceea ce este astazi nu este maine, in sensul ca anumite suprafete pe care acum balteste apa peste cateva ore sau o zi se retrag apele respective, dar cultura nu este decat in pericol temporar fara sa fie compromisa. Vom avea in curand datele exacte. Este insa o suprafata mica, undeva la 10.000 de hectare la nivel national – si asta inseamna diverse culturi afectate de baltiri sau de grindina, atat cu grau cat si cu rapita, orz dar si cu culturi de primavara, in speta floarea soarelui, porumb si anumite suprafete cu mazare. Eu am o vorba: e mai mult bine decat rau pentru agricultura”, a declarat Petre Daea.