Ana Birchall: „Ministrul Justitiei este membru de drept in CSM”

Ana Birchall, ministrul Justitiei, s-a declarat nemultumita de discutiile din spatial public cu privire la prezenta sa la plenul Consiliului.

„In primul rand, cine v-a dat informatii, ar trebui sa ii fie putin rusine (ca nu se va prezenta la plenul CSM). Pe mine ma deranjeaza ce s-a discutat in spatiul public si ma astept ca asemenea practici sa inceteze. Conform Constitutiei, ministrul Justitiei este membru de drept in CSM si astept sa mi se permita sa imi exercit acest drept, conform Constitutiei. La prima sedinta la care am participat erau tensiuni. Eu imi exprim speranta ca, daca nu astazi, in timp, sa se poata ajunge la o normalitate astfel incat CSM sa asigure ce ii spune Constitutia.”, a declarat Ana Birchall.