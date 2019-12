Dan Barna, presedintele USR, a discutat despre buget.

„Pozitia USR este ca bugetul trebuie dezbatut in Parlament. Ideea de angajare a raspunderii deschide un precedent periculos, orice guvern viitor ar putea evita dezbaterea in Parlament. Bugetul este cea mai importanta lege. Tinem foarte mult la propunerea dezbaterii in comisii si in Parlament”, a declarat Dan Barna.