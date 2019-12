Cum sa alegi cei mai buni adezivi lemn stratificat? Iata cele mai bune sfaturi

A venit momentul sa te implici personal in constructia casei tale, sau poate iti doresti o mica ciupercuta in gradinia, de care sa te poti bucura in vara ce urmeaza? Oricare ar fi varianta care te-a determinat sa devii dintr-un membru pasiv un membru activ al constructiei, tot ce putem face e sa te felicitam si sa iti uram succes. De fapt, putem face mai mult de atat.

Cand vine vorba de o constructie noua, sunt o gramada de aspecte ce trebuie luate in considerare pentru a te asigura ca totul va merge ca pe roate. De cele mai multe ori, elementele ce sunt trecute cel mai des cu vederea, cum ar fi adezivi lemn stratificat, de cea mai buna calitate, sau un lac pentru lemn, sunt cele care isi vor spune cuvantul in durabilitatea constructiei tale.

Tu stii care sunt utilizarile cele mai frecvente pentru un adeziv lemn stratificat?

Daca vrei sa obtii placi derivate din lemn;

Daca doresti sa imbini mai multe parti ale unui mobilier din lemn;

Daca iti doresti panouri din lemn masiv sau lemn stratificat.

Acum ca am lamurit aspectul acesta, sa trecem mai departe si sa vedem care sunt cele mai importante caracteristici pe care trebuie sa le insumeze un adeziv lemn stratificat. In primul rand, trebuie sa fii atent la rezistenta pe care o are la umiditate. Din pacate, acest aspect este important indiferent daca constructia pe care o ai in gand va fi la interior sau la exterior. In cazul in care ai auzit pana acum despre un adeziv sub denumirea de D4, acum vei stii la ce calitate se refera acest atribut.

Insa, acest adeziv D4 nu este singurul de pe piata. Astfel, inainte de a trece mai departe, sa vedem exact cum se clasifica adezivii, pentru a face o alegere cat mai calculata:

D1 – un adeziv care functioneaza de minune cand vine vorba de imbinari ale lemnului de esenta moale, in special pentru lucrarile din interior ce nu sunt expuse la intemperii sau umezeala

D2 – foarte asemanator ca si caracteristici adezivului mentionat anterior, trebuie folosit in exclusivitate pentru constructii interioare, in locuri fara umezeala

D3 – trecem mai departe la adezivi ce pot fi folositi in constructii interioare care sunt insa expuse la un nivel mai ridicat de umiditate

D4 – adezivul ce l-am mentionat anterior, este un adeziv lemn stratificat care poate fi folosit la orice tip de constructii, fie in interior sau exterior deoarece este rezistent la un nivel ridicat de umiditate. Astfel, daca vrei sa construiesti mica ciuperca din gradina, acesta e adezivul la care trebuie sa apelezi

Ce inseamna de fapt aceste atribute?

Am mentionat clasificarile adezivilor, insa ce spune de fapt acest D din fata fiecarui numar? Numerele spun, de fapt, rezistenta pe care o are adezivul respectiv la umezeala.

Astfel, tu te poti orienta spre acel adeziv care e potrivit nevoilor constructiei tale. In cazul in care cauti un adeziv lemn stratificat pentru o constructie interioara, cum ar fi ferestre sau usi, poti apela linistit si la un D3.

