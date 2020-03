Stelian Ion: „M-am intalnit cu Vergil Chitac in 21 februarie si inca o data la Parlament”

Stelian Ion a vorbit despre intalnirea cu Vergil Chitac, Senatorul PNL confirmat astazi cu coronavirus.

„M-am întâlnit cu Vergil Chițac în 21 februarie și încă o dată la Parlament, și chiar am dat noroc cu el, la audierea ministrului Predoiu pentru Guvernul Cîțu (3 martie – n.red.). Echipele de negociere pentru alegerile locale s-au întâlnit săptămâna asta, marți, ca să discute. Am negociat vreo trei ore. Erau Bogdan Huțucă, Vasile Delicoti și Septimiu Bourceanu de la PNL, Lucian Muflic și Sorin Iacob de la PLUS, și eu, Remus Negoi și Dumitru Caragheorghe de la noi, de la USR”, a declarat Stelian Ion.