Mirel Radoi: „Nu stiu ce fac copiii mei, nu stiu ce face sotia, familia”

In cadrul conferintei de presa, Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21 a afirmat faptul ca in ultimele doua zile a reusit sa doarma doar cateva ore.

„Va spun sincer ca in cele doua zile am dormit 9 ore. Astazi, la pranz, am facut a zecea ora. Nu aveam cum sa-i raspund lui Gigi Becali, nu stiu ce fac copiii mei, nu stiu ce face sotia, familia. Nu stiu decat ce fac jucatorii in cantonament si ceea ne va pune in dificultate pentru partida de maine. In momentul asta, chiar nu ma intereseaza cine se va supara daca va suna si nu voi raspunde. Sa fiu sincer, suntem cam prea euforici. Ma bucur ca partida e maine seara si nu azi, pentru ca nu stiu daca ne-am fi ridicat la nivelul partidei. Revenim dupa 55 de ani la JO, la anul vor fi 56 de ani, participam dupa 21 de ani la EURO si am trecut de grupe, suntem in semifinale. E normal sa fie doza de euforie, dar ma bucur ca partida e maine seara si incercam sa ii aducem cu picioarele pe pamant pana la ora partidei”, a mentionat Mirel Radoi.