Cum functioneaza hormonii pentru cresterea masei musculare?

Muschii se dezvolta in momentul in care sunt supusi antrenamentului de forta, iar hipertrofia musculara este modul prin care musculatura se dezvolta. Steroizi.eu explica modul in care hormonii de crestere influenteaza dezvoltarea musculara.

Ce este hipertrofia musculara si cum se produce?

Hipertrofia musculara se poate produce in doua moduri – miofibrilar sau sarcoplasmic. Sarcoplasma este acel continut semifluid prezent intre fibrele musculare. Pentru hipertrofia sarcoplasmica, aceasta va creste in cantitate impreuna cu proteinele necontactile. Astfel, muschiul creste in diametru, dar are o densitate redusa de fibre. Hipertrofia de genul acesta este prezenta de obicei la culturisti.

Hipertrofia miofibrilara reprezinta cresterea numarului de miofibrile si a portiunii de contractie a muschilor. Tipul acesta de hipertrofie este cel care duce la cresteri importante ale fortei musculare si apare in general in cazul halterofililor. Diametrul muscular va creste mai putin astfel, in schimb creste si densitatea muschilor.

Cei mai importanti hormoni de crestere

Testosteronul este cel care ajuta la cresterea musculaturii si la arderea grasimilor. In plus, acesti hormoni de crestere influenteaza si libidoul, calitatea somnului si nivelul de energie, dar si calitatea vietii. Nivelul de testosteron redus mareste riscul de a face boli de inima, obezitate, diabet si disfunctii sexuale. Totodata, un nivel scazut de testosteron este cel care determina reducerea masei musculare si diminuarea performantelor fizice.

Femeile sunt si ele afectate de un nivel de testosteron scazut. Reducerea hormonului anabolic este cea care va afecta negativ echilibrul dintre testosteron si estrogen, de unde rezulta cresterea cantitatii de tesut adipos si reducerea densitatii oaselor. In cazul femeilor, capacitatea de a acumula masa musculara scade progresiv cu cresterea in greutate. Sunt mai multe moduri in care nivelul de testosteron poate fi crescut, inclusiv cu ajutorul suplimentelor.

Dieta are un rol important in productia de testosteron, dar si antrenamentele. In cazul antrenamentelor cu intensitate mare este stimulata cresterea cantitatii de testosteron. In plus, pentru a se profita la maxim de tipul acesta de antrenament, este foarte important sa fie alese cu grija exercitiile care vor fi executate astfel incat sa nu fie generate accidente.

Cum se modifica nivelul de testosteron si cum influenteaza cresterea musculara

Cu cat musculatura este mai stimulata, cu atat creste mai mult nivelul de testosteron. Astfel, exercitiile cu greutati libere asa cum sunt genoflexiunile si impinsul la bara sau indreptarile la bara sunt cele care solicita mai multi muschi decat exercitiile de izolare. Prin urmare, se acumuleaza mai multi hormoni in organism care determina hipertrofia musculara.

Este foarte important de subliniat ca nu se poate obtine mai multa masa musculara daca nu exista si un nivel suficient de ridicat de testosteron. Testosteronul este un hormon sexual masculin, care este secretat in general de testicul si care se produce dupa mai multe cresteri si descresteri in timpul unei zile. Chiar daca sunt diferente ale cantitatii de testosteron in functie de persoana, s-a constatat ca cel mai mare nivel de testosteron este dimineata. Prin urmare, antrenamentele facute dimineata pot sa aiba un avantaj usor fata de cele care sunt facute ceva mai tarziu sau seara.

