Se poate face fotbal in Romania? Cand este indicat sa se inceapa?

Fotbalul este un sport extrem de popular, care genereaza venituri si pasiuni uriase. Atunci cand vine vorba despre alegerea unui sport pentru copii, majoritatea parintilor aleg fotbalul si majoritatea copiilor sunt cat se poate de incantati de acest lucru.

Totusi, cei de la raiders.ro recomanda prudenta inainte de indrumarea copilului catre un club profesionist de fotbal. Inceperea unei cariere sportive trebuie sa se faca in urma unei analize serioase a cluburilor si a personalului care lucreaza in aceste cluburi. Desi exista o multime de antrenori fotbal juniori, doar o parte dintre acestia reusesc sa ofere performanta.

Se poate face fotbal in Romania?

Campionatul intern din Romania nu se ridica la nivelul pe care si l-ar dori microbistii. Cu toate astea, parintii si copiii care isi doresc o cariera in acest sport, pot gasi grupe de fotbal initiere si avansati care sa ii puna pe cei mici pe drumul cel bun.

Exista din ce in ce mai multe scoli de fotbal care le ofera celor mici antrenori, baze sportive performante, echipamente si o educatie sportiva foarte buna, iar acest lucru este datorat faptului ca fotbalul este profitabil atat pentru sportiv, cat si pentru cei care il cresc.

Cand este indicat sa se inceapa cariera de fotbalist?

Foarte multi parinti fac greseala de a-si da copiii la fotbal la o varsta foarte frageda. Este adevarat ca la 3-4 ani copilasul va fi foarte atras de minge si isi va petrece suficient de mult timp lovind-o si jucandu-se cu ea. Totusi, nu este inca pregatit sa faca parte dintr-o echipa, sa se antreneze si sa comunice cu alti copii din echipa lui.

Conform Ucoz.ro, sporturile de echipa trebuie sa fie incepute dupa varsta de 8 ani, atunci cand copilul are forta sa alerge, poate sa loveasca foarte bine mingea, are capacitatea de a intelege tactici si de a colabora cu alti membri ai echipei si are plamani dezvoltati, o vasodilatatie buna si o inima din ce in ce mai puternica.

Copiii pot fi inscrisi la cursuri de fotbal pana la varsta de 12-13 ani si este indicat ca inainte de inscrierea intr-o echipa sa practice alte sporturi care sa ii sporeasca atentia, coordonarea si rezistenta.

Sfaturi utile pentru parintii care isi doresc copii fotbalisti

Un prim sfat este acela de a lasa copilul sa vada fotbalul ca pe un simplu joc, nu ca pe obligatie, deoarece il va percepe drept o varianta de relaxare. De asemenea, trebuie sa existe o comunicare constanta cu cel mic, deoarece in jocurile de echipa pot aparea mereu conflicte, frustrari si nemultumiri.

Trebuie sa existe comunicare si cu antrenorul. Acesta isi va da seama cu usurinta daca prichindelul are talent sau nu si daca poate sa evolueze si sa devina profesionist.

Daca nu are talentul necesar, insa iubeste totusi sa joace fotbal, este bine sa fie lasat sa o faca, in conditiile in care sportul are extrem de multe beneficii asupra sanatatii.