Haina de blana naturala face parte din dress code-ul oricarui eveniment special

Daca vrei sa te pregatesti cum se cuvinte pentru momentul in care se vor relua evenimentele, din garderoba ta nu trebuie sa lipseasca o haina de blana naturala. Fie ca optezi pentru un model curajos, fie ca alegi o varianta mai clasica, trebuie sa stii ca exista modelul perfect croit pentru tine.

Cum? Prin oferta speciala de servicii pe care cele mai mari case de blanuri o pun la dispozitia clientilor: haina de blana bespoke si haina de blana made to measure. Ce includ aceste servicii si ce beneficii iti pot oferi, afli acum.

Haina de blana bespoke: ai blana visurilor tale dupa doar 2-4 probe

Daca ai remarcat o haina conceputa din blana naturala care ti-a cucerit inima, dar nu o gasesti in magazine, nu te descuraja. Nu ai nevoie decat de o fotografie sau o explicatie foarte detaliata, si vei reusi – dupa doar 2/4 probe – sa imbraci acea haina care te face sa simti ca stralucesti. Acest serviciu oferit de cele mai mari case de blanuri permite personalizarea hainei pana in cel mai mic detaliu, si tine cont de silueta, proportiile si dimensiunea corpului fiecarei cliente. Modelul total nou iti apartine si va ilustra exact preferintele si asteptarile tale. Astfel, nu exista nici cel mai mic risc ca articolul vestimentar sa nu iti se potriveasca, iar haina visurilor tale va ajunge foarte repede in garderoba ta. Este un procedeu complex, dar realizabil.

Haina de blana made to measure: cel mai popular serviciu de personalizare

Un alt serviciu care se regaseste in oferta celor mai mari case de blanuri, inclusiv in Romania, este haina de blana made to measure. In acest proces se tine cont de silueta, forma, proportiile si dimensiunile corpului clientei, dar se respecta tiparul unui model deja existent. Cu alte cuvinte, daca vezi o haina de blana in magazin, dar dimensiunea nu ti se potriveste si ai face mici ajustari, cum ar fi schimbarea culorii, trebuie sa apelezi la acest serviciu si totul este ca si rezolvat. Sunt necesare doar 1 – 2 probe si se pot personaliza mai multe tipuri de elemente, inclusiv forma gulerului, sistemul de inchidere sau captuseala. Costurile pentru acest serviciu sunt foarte avantajoase, adaugand 100 de euro la pretul articolului initial.

Cand stii ca este momentul sa apelezi la aceste tipuri de servicii

Daca ai analizat deja oferta de pe piata, dar simti ca nu exista haina de blana perfecta pentru tine. Daca nu iti place sa pierzi timpul in magazine, sa probezi si sa cauti timp indelungat piesa vestimentara care ti se potriveste. Daca silueta pe care o ai are propriile particularitati, si iti este greu sa gasesti haine care sa iti vina perfect. Daca esti constienta ca o haina de blana presupune o investitie serioasa si vrei sa faci o alegere fara compromis. Daca vrei sa ai in garderoba ta o piesa pe care sa o porti ani de-a randul si care sa iti aduca mare bucurie. Oricare ar fi motivul pentru care vrei o haina personalizata, merita pe deplin.

Haine blana naturala nurca, vizon, vulpe, chinchilla si alte modele pe care le poti personaliza

In renumita Casa de Blanuri MG din Romania ai acces la toate aceste servicii premium si te poti bucura de calitatea ireprosabila a articolelor vestimentare. In plus, beneficiezi de o garantie extinsa, pe o perioada de la 3 la 5 ani, fiind singurul mediu de achizitie care ofera acest avantaj. Vezi modele de haine blana naturala nurca, vizon, vulpe, chinchilla si alte zeci de produse, pe www.blana.ro. Ele se pot personaliza.

Date de contact:

Tel: +40 07 27 22 52 62

E-mail: bianca@blana.ro