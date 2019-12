Iata care sunt cei mai prietenosi caini

Cainii sunt cele mai iubitoare animale de companie. Daca ai nevoie in viata ta de un animalut care sa iti ofere iubire neconditionata, atunci trebuie sa faci cea mai buna alegere pentru tine. Acceseaza rasedecaini.ro si vei vedea care sunt cele mai prietenoase rase de catei.

Cateii cunoscuti drept prietenosi cu strainii sunt:

Beagle

Sunt plini de viata si sunt foarte jucausi. Sunt blanzi, curajosi si prietenosi cu persoanele din jurul lor. Au nevoie de multa miscare deci poti iesi cu ei in parc ori de cate ori ai ocazia.

Bichon Frise

Este un caine de talie mica si se adapteaza foarte usor. Este un catel prietenos , vesel, jucaus dar si sensibil. Este foarte inteligent si se va acomoda repede cu persoanele din jurul lui.

Bulldog englez

Este un caine de talie mica, este bland, sensibil si inteligent. Este sociabil si se integreaza destul de repede in societate in plus tolereaza foarte bine copii. Nu necesita foarte multa ingrijire si se adapteaza foarte usor la o viata putin mai inactiva.

Collie

Este un caine de talie mare care este plin de energie. Va trebui sa iti faci timp pentru el si sa te joci cu el in mod constant. In plus este inteligent, iubitor, loial si prietenos cu persoanele din jurul lui.

Dalmatian

Cainii dalmatieni sunt usor de dresat si sunt inteligenti. Au nevoie de miscare zilnica si de o ingrijre adecvata. Sunt rabdatori cu copii si sunt extrem de puternici. Sunt prietenosi cu persoanele din jur si sunt protectori cu familiile lor.

Golden Retriever

Sunt inteligenti si au o memorie foarte buna. Sunt plini de viata si se vor integra de minune in familia ta. Va trebui sa te plimbi constant cu ei deoarece sunt plini de energie. Se vor integra rapid in familia ta.

Boston Terrier

Este un caine de talie mica foarte inteligent. Este afectuos cu persoanele din jur si se integreaza foarte repede cu membrii familiei. Este un caine care s-ar putea adapta foarte usor la viata de apartament deoarece nu este foarte activ. Este jucaus si este ideal atat pentru cei mici cat si pentru persoanele varstnice.