Iata care sunt obiceiurile sexuale cele mai ciudate din intreaga lume

Traim intr-o lume moderna in care sexul nu mai este demult un subiect tabu. Trebuie sa intelegem ca suntem intr-o continua dezvoltare iar sexul face parte din asta. Femeile nu se mai casatoresc virgine, au sansa sa experimenteze atat cat isi doresc fara a fi judecate pentru asta.

Cu toate astea exista si cateva locuri in lume in care se practica obiceiuri sexuale foarte ciudate.

Hai sa aflam care sunt aceste obieceiuri

In Africa de Sud exista o societate care considera ca relatiile sexuale pe timpul zilei sunt tabu. Tot membrii acestui trib considera ca nu au voie sa faca sex in timpul furtunilor sau imediat dupa ce au un cosmar.

O alta comunitate din nord-estul Siberiei solicita fetelor sa poarte un anumit tip de pantaloni de piele care le va proteja virginitatea pana la casatorie.

Tot in Africa, mai multe triburi cos labiile tinerelor lasand loc doar pentru ca acestea sa poata urina. Fac asta pentru ca fetele sa nu faca sex inainte de casatorie.

Un alt obicei aparut in India dezvaluie ca femeile intretineau relatii sexuale cu preotii sau cu persoanele care veneau sa se inchine zeitelor fertilitatii. Actul sexual se intampla chiar in temple.

In Papua Noua Guinee, un trib isi lasa copii sa isi inceapa viata sexuala de la o varsta extrem de frageda. Fetele puteau face sex de la 6 ani pe cand baietii puteau face sex de la 10 ani.

In Mangaia exista o comunitate care le permite baietilor sa isi inceapa viata sexuala de la 13 ani. Acestia pot face sex cu femei mai in varsta care sa ii invete cum sa reziste mai mult in timpul actului sexual.

In Brazilia exista o comunitate in care barbatii trebuie sa concureze intre ei pentru a putea avea relatii sexuale cu o femeie.

In Cambodgia exista un trib care construieste adaposturi speciale pentru femeile adolescente. Baietii vin la aceste femei si isi petrec noptile cu ele.

