Obtine calitate tehnica superioara prin achizitia de masini second hand

Pe piata romaneasca exista tot mai multe companii care se ocupa de vanzari auto second hand, pregatite sa iti ofere cele mai bune masini la cele mai accesibile preturi. Aceste companii au reinventat si imbunatatit ideea de masina uzata, intrucat ofera automobile de calitate, testate si verificate anterior pentru o experienta asemanatoare celei oferite de un produs nou. In definitiv, masina este mai mult decat un simplu mijloc de transport pentru multi dintre noi.

Frecvent, aceasta este perceputa ca un mijloc prin care ne exprimam personalitatea, si de aceea trebuie sa indeplineasca o serie de caracteristici importante pentru noi.

Cum sa alegem o masina second hand?

Procesul de achizitie al unei masini second hand presupune mai mult timp investit in gasirea si verificarea masinii potrivite, in opozitie cu achizitia unei masini noi. Pentru a lua o decizie buna cu riscuri minime pe viitor, iata cativa pasi simpli de urmat:

Setarea unui buget: a cumpara o masina nu presupune automat sacrificii financiare. Cu o analiza potrivita vei reusi sa calculezi un buget care sa iti permita sa iti mentii stilul de viata actual. Astfel, calculeaza cheltuielile tale lunare si aduna-le cu taxele aferente detinerii unei masini si cu necesarul de verificari si reparatii din viitor. Cheltuielile de intretinere a unei masini second hand pot fi putin mai mari, insa unii dealeri asigura o garantie care te va scuti de cheltuieli pe o perioada mai lunga;

Identificarea unor dealeri de incredere: acest lucru il poti face prin intermediul prietenilor, cunostintelor, colegilor sau a recenziilor online. Este recomandat sa identifici cel putin trei dealeri de la care sa obtii informatii valoroase despre masinile care iti plac;

Identificarea masinii ideale: pentru acest pas cel mai corect este sa iti creezi o lista cu cateva caracteristici obligatorii fata de care nu esti dispus sa faci compromisuri si o lista cu cateva modele de masini pe care le preferi. Dupa crearea acestor liste, cauta solutii pe site-urile dealerilor alesi, dar si in parcurile auto;

Gasirea unei metode de finantare: atunci cand plata integrala a unei masini nu este posibila din diverse motive, dealerii auto pun la dispozitia ta metode de finantare avantajoase : credit auto, leasing auto, programe de buy-back. Conditiile acestor metode de finantare sunt date de partenerii financiari. Contractul de credit auto se poate incheia fara un avans, in timp ce leasingul necesita un avans de minim 10%. Ambele permit alegerea unui sistem de rate avantajos si se pot solda cu pastrarea masinii ka incheierea contractului. Programul de buy-back presupune achizitia unei masini prin vinderea celei vechi si plata diferentei;

Verificarea masinii: orice masina oferita de un dealer autorizat ar trebui sa fie verificata si testata de acesta inainte de punerea in vanzare, dar nu poti fi niciodata prea sigur. Cel mai bine este sa apelezi la un mecanic cunoscut pentru o inspectie tehnica. Pe langa aceasta verifica atent interiorul si exteriorul masinii, dar si istoricul acesteia.

Partenerul de incredere pentru achizitia unei masini ideale

Compania Auto Leasing este prezenta pe piata din Romania de peste un deceniu, oferind servicii specializate de leasing auto. Sediul este in Bucuresti, iar portofoliul de masini se poate gasi si pe site-ul de prezentare. Calitatea tehnica superioara si gradul scazut de poluare sunt doua dintre caracteristicile esentiale ale masinilor oferite de auto-leasing.ro, iar gama de autovehicule este foarte generoasa.

Specialistii Auto Leasing pot fi contactati telefonic, pe e-mail sau prin intemediul paginii de Facebook, fiind mereu pregatiti pentru a te ajuta sa-ti gasesti masina mult dorita.