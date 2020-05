De ce sa nu alegi cel mai ieftin RCA ?

Atunci cand alegi polita auto Rca, primul instinct este acela de a alege cea mai ieftina varianta, iar motivele sunt cat se poate de evidente: Polita nu asigura masina ta, ci masina celui caruia ii produci daune, buzunarul tau ramane cat mai gros iar siguranta ta este aceeasi. Cel putin acestea sunt motivele pentru care crezi ca achizitionezi cel mai ieftin Rca.

Cu toate astea, exista anumite companii care ofera Rca extrem de ieftin si care in cazul in care ai un eveniment dau bir cu fugitii, lasandu-te sa te lupti de unul singur cu pagubitii.

Chiar daca instinctul primar este acela de a opta pentru cel mai ieftin Rca, iata cateva motive pentru care trebuie sa reconsideri aceasta optiune:

1. In cazul in care polita Rca auto pe care ai ales-o nu vrea sa il despagubeasca pe cel pe care l-ai lovit, sunt sanse foarte mari ca acesta sa te dea in judecata. Este adevarat, ulterior poti da in judecata compania la care ai facut Rca-ul si poti ajunge sa castigi, insa acest lucru dureaza ani de zile iar stresul si cheltuielile prin care trebuie sa treci nu merita efortul;

2. Cu cat este mai mare polita de asigurare, cu cat acopera mai multe pagube. Chiar daca esti un sofer foarte atent, exista mici momente de neatentie in care poti produce pagube. O polita inteligenta acopera inclusiv pagubele provocate cladirilor sau pagubele provocate unor proprietati valoroase, lucru ce politele ieftine nu il ofera;

3. Vrei sa traiesti intr-o tara civilizata. Gandirea initiala atunci cand iti alegi polita este aceea ca nu merita sa dai foarte multi bani, atata vreme cat polita despagubeste doar persoana pe care o lovesti. Cu toate astea, daca esti lovit, iti doresti ca persoana care te-a lovit sa aiba Rca si sa fie facut la o companie serioasa care sa poata despagubi toate pagubele produse. Pe principiul „ Ce tie nu-ti place, altuia nu-i face”, trebuie sa te gandesti sa achizitionezi o polita care sa acopere cat mai multe pagube si cheltuieli;

4. Stai mai linistit. Daca ai o polita de asigurare in care ai incredere si de care esti convins ca iti va oferi toate asigurarile de care ai nevoie, vei putea sa conduci relaxat si linistit. Acest lucru este poate cel mai important motiv pentru care o asigurare RCA trebuie sa fie aleasa cu cea mai mare grija.