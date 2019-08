Traian Berbeceanu: „Mergeti la sala si pe terenul de sport si munciti pana la epuizare”

Traian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, a criticat, prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook, comportamentul si tinuta tinerilor agenti de politie.

„Vad tot felul de fotografii cu tineri politisti in uniforma, frumosi si eleganti de-ti vine sa-i iei acasa. Cu ochelari de soare cool, uniforme slim mulate pe pulpe si buci, cate-o vestuta tactica ori antiglont cambrata pe piept si, musai, cu bratele arcuite pe langa corp, asa cum vezi numa-n filmele americane. Iar pe fundal, Loganu din dotare.

Mai copii, lasati feisanu ca bataia doare ca dracu’! Mergeti la sala si pe terenul de sport si munciti pana la epuizare, mergeti in poligonul privat si inrositi teava la arma, mergeti in poligonul auto si rupeti anvelopele cu exercitii tactice, mergeti, seara tarziu, in cartierele rau famate, in cluburile si crasmele cu probleme dar imbracati civil si fara sa va falfaiti legitimatiile. Iar in timpul care va ramane, puneti mana pe carte. Iar dupa al cincizecilea infractor prins, luati-o de la capat dupa aceeasi reteta. Este doar un sfat!”, a scris pe Facebook Traian Berbeceanu, fost sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia.