Wine4skin un brand de cosmetice romanesti

Wine4skin este un brand romanesc de cosmetice care realizeaza produse calitative. Acest brand este detinut de sotii Corina si Laurentiu Scheusan care detin crama Domeniile La Migdali. Vita de vie si livada de migdali i-au inspirat pe acestia sa isi realizeze o linie de cosmetice cu ingrediente naturale.

Iata ce implica aceasta gama de cosmetice

„De ce încă o gamă de cosmetice într-o piață plină de oferte? Inițial a fost pentru a răspunde unor nevoi personale. Pielea sensibilă și înclinată la alergii m-a făcut mereu să citesc etichete (unele mult prea lungi) și mi-a limitat opțiunile în căutarea de produse blânde cu pielea, dar în același timp eficiente. Apoi numărul mare de produse, fiecare adresându-se unei anumite probleme care face ritualul de frumusețe consumator de timp, dar și alegerea produsului adecvat dificilă, m-au făcut să îmi doresc o gamă minimalistă și multifuncțională”, a povestit Corina Scheusan.

In aceasta vie si livada de migdali, Corina a gasit ingredientele pentru produsele sale precum : extractul si uleiul de struguri, uleiul de migdale dulci si apa de trandafiri. Aceasta gama de cosmetice a reprezentat un hobby al sotilor Corina si Laurentiu Scheusan.

„Este noul copil al familiei, acum când copiii noștri au ajuns la maturitate și își croiesc un drum propriu. Și pentru că amândoi fondatorii avem educație medicală, am văzut oportunitatea folosirii resurselor naturale și într-un domeniu conex. Nu am inventat ceva, este o cale deja bătută, dar am creat un produs autohton în respect pentru natură și pentru consumator”, a mai povestit aceasta.

Primul lor lot de produse cosmetice a fost fabricat de un producator cu experienta astfel incat produsul final sa fie deosebit.

„Lista de ingrediente este detaliată pentru fiecare produs pe site și pe ambalaj. Pe site am oferit informații privind aproape toate ingredientele și ne-am impus să folosim produse naturale de origine vegetală pe cât posibil indigene și majoritatea ecocertificate. Produsele nu conțin parabeni, parfumuri sau coloranți sintetici, iar conservanții, emulsifianții și celelalte ingrediente care conferă proprietățile senzoriale sunt admise de organismele care certifică produse naturale, organice”, a mai explicat Corina.

Aceste produse sunt valabile timp de 12 luni iar temperatura optima de pastrare trebuie sa fie sub 25 de grade. Dupa ce recipientul este deschis produsul trebuie sa fie consumat in termen de 3 luni.