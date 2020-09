Afla cum te ajuta un leasing extern si care sunt beneficiile acestuia

Vine acel moment cand iti dai seama ca ai nevoie de o masina care te poate duce din punctul A in B. In acest fel nu o sa mai pierzi timpul asteptand mijloacele de transport in comun. Sau masina veche nu mai este potrivita pentru tine si vrei sa o inlocuiesti. Cert este faptul ca un autoturism este necesar intr-o lume aflata in permanenta miscare.

Banii si timpul stau la baza deciziei de achizitie a unui astfel de bun, insa exista metode care nu sunt stresante, ba chiar vin sa iti dea o mana de ajutor. Este cazul creditului de leasing extern, o modalitate menita sa te aduca mai aproape de masina mult visata. Astfel, daca nu stii ce este acesta si ce beneficii iti poate aduce, afla mai departe in acest articol.

Leasing extern, tot ce trebuie sa stii despre acesta

Poate parea dificila ideea de a accesa un leasing extern, insa – in definitie – este un lucru destul de simplu. Reprezinta o forma de finantare destinata celor care obtin incasari in moneda euro si este lipsita de TVA. De la autoturisme la camioane si autobuze, toate pot sa intre in posesia ta daca iti doresti si completezi dosarul necesar obtinerii acestora. In plus, vine la pachet cu avantaje nebanuite pentru clienti, dupa cum urmeaza.

Nu implica TVA

Un avantaj major pe care il prezinta acest leasing extern este faptul ca e lipsit de TVA. In acest mod, esti scutit de la alte taxe, iar tu poti sa te bucuri pe deplin de noua ta masina. In plus, de potriveste de minune pentru cei care obtin venituri in moneda euro.

Usor de obtinut

Pentru a intra in posesia masinii este nevoie de o serie de acte. Acestea sunt atat de natura financiara, cat si de natura juridica si sunt usor de obtinut. Cei de la birourile de contabilitate si de la banca o sa te ajute sa iti pui la punct dosarul, iar specialistii in domeniul juridic o sa te asigure ca totul este in regula. Mai mult, dosarul este acelasi ca in cazul bine cunoscutului leasing auto intern.

Chiar tu esti proprietarul

Prin intermediul unui leasing extern, chiar tu devii proprietarul masinii, si nu firma de leasing. Inca din momentul in care ai semnat contractul si ai primit cheia, te poti bucura de noul statut de proprietar la masinii.

Preturi avantajoase si cheltuieli deductibile

Asigurarile sunt un motiv care dau mari batai de cap proprietarilor de masini. Ei bine, toate acestea devin un mit in cazul unui leasing extern. Costurile de asigurare vor fi mereu avantajoase pentru ca tu sa te bucuri de o experienta la volan lipsita de griji si pericole. Nu in ultimul rand, toate cheltuielile aparute pe parcurs sunt deductibile. Acest aspect iti asigura siguranta in trafic, iar buzunarul tau nu va avea de suferit.

Gama larga de masini

Acest tip de finantare vizeaza atat autoturismele de zi cu zi, cat si autobuzele, autocarele, camioanele si vehiculele comerciale. In functie de ce nevoi ai, esti cu un pas mai aproape de a intra in posesia acestor bunuri.

Nu mai sta pe ganduri si alege acum masina potrivita pentru tine

Daca iti doresti auto second hand si nu stii la cine sa apelezi, cei de la auto-leasing iti pot sari in ajutor. Cu experienta in domeniul automobilelor, acestia iti propun un plan de leasing extern care vine sa te scuteasca de plata TVA-ului si iti asigura toate beneficiile enumerate mai sus. In plus, acest tip de finantare este excelent in cazul in care incasezi venituri in moneda euro.

Auto-Leasing este locul care te pune fata in fata cu zeci de modele de masini pentru ca tu sa te bucuri de o experienta de neuitat la volan. Drum bun si presarat de avantaje!