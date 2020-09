Cum influenteaza structura de rezistenta a unui bloc comportamentul la seisme

Mai multe aspecte foarte importante pot ajuta o persoana sa ia decizia corecta cu privire la achizitia unui anumit apartament. Rezistenta la seisme este unul dintre cele mai importante aspecte care pot influenta decizia. Pe langa zona, facilitati, vecini si altele similare, mai exista un factor foarte important pentru siguranta, care are rolul de a preveni majoritatea riscurilor cu timpul si pe care orice persoana ar trebui sa il ia in calcul in momentul in care incepe cautarile pentru apartamentul dorit. Este vorba despre rezistenta imobilului.

De astfel, constructorii cu experienta, precum arhipropub.ro, pun accent pe proiectul de rezistenta, care trebuie intocmit corect, doar de un inginer de proiectare.

De ce proiectele de structura trebuie sa se lucreze cu specialisti?

Cele mai scumpe structuri pentru rezistenta un inseamna in mod automat si cele mai bune solutii, insa cu ajutorul unor proiecte structura bloc bine realizate este mult mai simplu sa se obtina siguranta dorita. Eficienta noilor structuri este cea care rezulta din planificarea corecta, in care se tine cont de zona si de terenul pe care se va construi blocul.

Constructorii sunt nevoiti sa utilizeze noile tehnologii in conformitate cu instructiunile. De aceea alegerea unei structuri de rezistenta este influentata de zona si de teren – in cazul in care zona este instabila, este mlastinoasa sau se inregistreaza multe cutremure, se va tine cont de toate aceste aspecte pentru a proiecta structura.

Tipuri de structuri de rezistenta sigure

Una dintre cele mai des intalnite structuri de rezistenta pentru blocuri este cea din zidarie portanta, in special la blocurile dreptunghiulare. Zidaria portanta este frecvent folosita in proiecte rezistenta bloc si face referire la peretii de sustinere, constructii realizate din caramida, piatra, BCA sau boltari.

Constructorii utilizeaza structuri care au centuri din beton armat, care se amplaseaza sub placa. Constructiile care au forma neregulata, au componentele gandite tot ca dreptunghi, pentru ca structura sa poata sustine greutatea blocului. Tipul acesta de constructie este recomandat pentru imobilele care au cel mult 5 etaje.

Pe de alta parte, in zonele in care exista risc seismic specialistii recomanda structuri din beton armat. Structurile acestea sunt de mai multe tipuri si sunt folosite tinand cont de tipul de imobil. Una dintre cele mai des utilizate astfel de structuri in Romania este cea de beton armat cu cadre. Iata de ce:

tipul acesta de structura este cel care ofera un nivel ridicat de siguranta in cazul seismelor;

permite compartimentarea optima a camerelor.

Betonul armat este si cel care genereaza un cost mult mai mare al constructiei. Cu toate acestea, pentru cladirile de dimensiuni mari, betonul armat este utilizat pentru simplul fapt ca asigura rezistenta optima a blocului in timp, la seisme. Este recomandat ca inainte de cumpararea unui apartament intr-un bloc sa fie luate in calcul si toate aceste aspecte.