Canule traheale – 3 dispozitive medicale folosite pentru imbunatatirea starii de sanatate

Problemele de sanatate pot sa apara la orice varsta, iar la pachet cu acestea vin o serie de neplaceri. Acestea isi vor pune amprenta atat asupra starii dumneavoastra de bine, cat si asupra celor din jur care vor incerca din rasputeri sa va ajute. In ziua de azi, domeniul ingineriei medicale a avansat intr-un mod ametitor si a generat zeci de dispozitive medicale menite sa rezolve simplu si rapid problemele de sanatate. Fie ca vorbim despre canule traheale sau aparate auditive, rata de succes este mare, iar confortul este asigurat.

In cele mai multe cazuri, problemele pot fi tratate doar de catre medicul specialist. In functie de probleme, acesta va efectua o serie de tese pe baza carora va intocmi o schema de tratament. De asemenea, doctorul va poate recomanda instrumentele medicale special concepute pentru afectiunea dumneavoastra, iar siguranta va fi pusa tot timpul pe primul loc.

Canule traheale, dispozitive folosite inca din cele mai vechi timpuri

De-a lungul timpului, specialistii in medicina si inginerie au observat importanta canulelor traheale in diminuarea problemelor de sanatate. Tocmai din acest motiv, tehnologia care ne inconjoara la tot pasul isi pune amprenta si asupra domeniului medical si ne pune fata in fata cu o serie de canule traheale croite sa ofere confort si o rata mare de succes.

In acest fel, pacientul va observa imbunatatiri substantiale inca din primele zile de dupa interventie, iar starea de bine va fi recapatata. De asemenea, avantajele nu se limiteaza doar la aceste aspecte, intrucat pe piata se regasesc zeci de modele croite special pentru nevoile pacientilor.

Canule traheale siliconate flexibile

Acest dispozitiv are la baza toate tehnologiile moderne ale momentului. Are un grad mare de flexibilitate, fiind confectionat dintr-un material moale numit silicon. De asemenea, in functie de nevoi, acestea sunt insotite de mai multe accesorii, cum ar fi: cu balonas, cu fenestrate pentru vorbire, cu aspiratie si balonas sau o combinatie a optiunilor mai sus mentionate. Bineinteles, medicul dumneavoastra va sti cel mai bine ce vi se potriveste pe deplin.

Canule traheale siliconate pentru copii

Din nefericire, problemele de sanatate nu tin cont de varsta si acestea se pot instala atat la copii, cat si la varstnici. In acest fel, specialistii in bio-inginerie au conceput dispozitive medicale gandite special pentru cei mici care au varste cuprinse intre 0 si 18 ani. In aceasta situatie gradul de siguranta este pus la loc de cinste si se impleteste cu nivelul ridicat de confort. Materialul folosit este flexibil si lipsit de latex, fiind potrivit pentru cei care au anumite alergii. De asemenea, dimensiunile sub care se gasesc aceste canule sunt cuprinse intre 3.0 milimetri si 6.5 milimetri.

Canule siliconate pentru buton fonator

Nu in ultimul rand, un tratament complet include si canule pentru buton fonator. Acestea au un grad sporit de confort si sunt confectionate din silicon medical. Avantajul principal al acestor canule este faptul ca nu trebuie purtate in lipsa curelusei prin sistemul primedistrip. In acest fel, prinderea confera siguranta, confort, cat si discretie maxima.

