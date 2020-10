De ce sa consumi traditionala scrumbie de Dunare: top beneficii pentru organism

Un adevarat deliciu in farfurie, scrumbia este o sursa bogata in Omega-3, vitamina A, calciu si magneziu, vitamina D si vitamina B12, zinc, fier, potasiu si sodiu. Valoarea nutritiva a acestui peste este una foarte mare, iar gustul pe care il confera, unul autentic.

Este un simbol pentru ecosistemul Dunare – Delta – Marea Neagra si, in ciuda micilor dimensiuni, un aliment de baza in alimentatie. Nu costa mult si este considerat unul dintre cele mai sanatoase soiuri de peste de mici dimensiuni. Daca vrei sa slabesti sau, pur si simplu, sa te mentii sanatos si sa-ti ajuti organismul sa se dezvolte armonios, mananca acest peste.

Ajuta la detoxifiere

Unul dintre cei mai eficienti detoxifianti naturali este acest preparat din peste. Datorita seleniului care se gaseste in componenta scrumbiei, procesul de detoxifere este accelerat pentru cei care consuma acest tip de peste. Se mananca cu tot cu piele, pentru ca ajuta la asimilarea mineralelor si confera un plus de valoare nutritiva. Acest peste nu necesita efort in preparare, pentru ca se gaseste vidat, afumat, numai bun pentru mancat. Vei simti o explozie a gusturilor, de la aroma dulce, pana la tenta sarata si chiar usor acrisoara pe care o confera acest produs. Cu alte cuvinte, te bucuri de un preparat delicios, in timp ce iti detoxifiezi organismul si – implicit – pierzi in greutate. Textura afumata a pestelui este un rasfat culinar.

Contribuie la sanatatea sistemului osos

Merita sa incluzi acest tip de peste in meniul tau, pentru ca beneficiile nu se resimt doar la nivelul gustului. Aportul de calciu are un impact direct asupra sanatatii oaselor. Daca iti vei dezvolta un meniu echilibrat, vei simti beneficiile consumului acestui produs bogat in calciu, vitamine si minerale. Mai ales daca esti predispus la afectiuni la nivelul sistemului osos, trebuie sa consumi acest peste. E foarte usor de inclus in rutina zilnica, pentru ca nu prespune niciun proces de gatire minutioasa. Il gasesti gata vidat, iar afumarea traditionala ii confera o savoare unica, inconfundabila, ce nu se poate reproduce prin retetele la cuptor sau la gratar. Consumul a 100 de grame de scrumbie nu depaseste 136 de calorii. Este ideal in slabire!

Te vei simti bine in pielea ta, chiar daca esti sedentar

Acest peste are o componenta extraordinara, care vine la pachet cu proprietati anti-inflamatoare, dar si anti-coagulante, hipotensive si anti-colestetor. Daca seleniu ajuta in procesul de detoxifiere, iar calciul contribuie la mentinerea sanatatii sistemului osos, calciu, fierul si magneziul au un rol activ in prevenirea spasmofiliei si a anemiei. Consumat in mod regulat, acest soi de peste reduce nivelul trigliceridelor din sange si este ideal pentru persoanelor ce risca dezvoltarea afectiunilor cardiace. Aportul crescut de grasimi Omega-3 ajuta la stoparea inflamatiilor, dar si la redarea starii de vitalitate. Se recomanda si persoanelor care sufera de depresie sau de tulburari de tranzit intestinal sau chiar astm sau alte afectiuni.

