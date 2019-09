Ce tehnologie sa alegi pentru un sistem supraveghere video? Afla totul despre cele 3 tehnologii

Te-ai hotarat sa iti sporesti masurile de securitate si sa achizitionezi un sistem video pentru supraveghere? Excelent! Daca nu stii ce fel de echipament tehnic sa alegi, atunci venim in intampinarea ta cu informatii utile despre tehnologiile sistemelor de supraveghere video si caracteristicile care le diferentieaza.

Fie ca esti interesat de un pret mai avantajos, fie ca pentru tine primeaza rezolutia mare, fie ca iti doresti mai degraba un echipament simplu de instalat – oricare ar fi motivul care iti influenteaza decizia de achizitie, acum te poti informa dintr-un singura sursa. Va fi mult mai simplu sa alegi un sistem supraveghere video.

Stiai ca?

Exista nu mai putin de 3 mari tehnologii din care vei putea sa alegi:

tehnologia analogica HD

tehnologia digitala – IP

tehnologia analogica Clasica

Ce trebuie sa stii despre tehnologia analogica HD

Tehnologia analogica HD are o istorie de aproximativ 7 ani de la aparitie. Contributia acestei tehnologii este aceea ca a crescut in mod considerabil rezolutia maxima de inregistrare. Daca esti interesat de rezolutie si de un sistem usor de instalat, atunci un echipament cu tehnologia analogica HD va fi o alegere inspirata. Poti alege intre: HDCVI, HDTVI si AHD. Prima, respectiv tehnologia analogica HDCVI, are rezolutia maxima de 4 megapixeli, este inventata de renumitul producator Dahua si este in topul preferintelor.

Despre tehnologia digitala IP: echipamente mai scumpe si mai greu de instalat

Spre deosebire de optiunea prezentata mai sus, tehnologia digitala IP pierde la capitolele „pret” si „simplitate in instalare”, dar castiga intr-un mod considerabil la capitolul „rezolutie”. Vorbim despre o tehnologie cu traditie, fiind lansata in 1996. De atunci si pana in prezent este un reper in industria sistemelor de supraveghere video, atunci cand vine vorba de rezolutie. Cu toate acestea, nu putem spune ca se afla in topul preferintelor: costurile sunt mai mari, plus ca ai nevoie de cunostinte tehnice avansate.

Epoca tehnologiei analogice clasice a apus

Cea mai veche tehnologie folosita in mod special pentru conceperea primelor sisteme de supraveghere din lume, tehnologia analogica clasica apartine de domeniul trecutului. Din 2016, aceasta tehnologie nici nu se mai dezvolta. Daca detii deja un astfel de sistem, atunci poti sa inlocuiesti camerele video cu unele mai noi, HD compatibile. Tehnologia clasica, in topul clasamentului, se afla pe ultimul loc la capitolul rezolutie. Era usor de instalat, spre deosebire de tehnologia digitala IP, dar nu se mai utilizeaza astazi.

