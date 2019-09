Viorica Dancila a anuntat doua Ordonante de Urgenta. „Modificam termenul pentru inregistrarea cetatenilor romani din strainatate”

In cadrul sedintei de Guvern, premierul Viorica Dancila a anuntat adoptarea o doua Ordonante de Urgenta.

„Modificam termenul limita pentru inregistrarea cetatenilor romani din străinatate pana la 15 septembrie, atat pentru votul prin corespondenta cat si pentru votul la sectie. Pentru o buna organizare a scrutinului OUG-ul include si masuri privind desemnarea pres birourilor electorale din straintate si asiguram plata pentru toti cei din sectiile de votare.

Completam prin Ordonanta de urgenta Codul administratv in sensul consoldarii atributiilor secretarului general al ministerului, care are rolul de a coorodona activitatea ministerului. Concret, va fi ordonator principal de credite in cazul vacantei functiei de ministru sau in imposibilitatea exercitarii atributiilor de catre ministru. Astfel vor fi platite salariile angajatilor. Solicit secretarilor generali sa se ocupe imediat de plata salariilor. Fac apel la Presedintele Klaus Iohnnis sa renunte la jocurile politice.”, a declarat Viorica Dancila.