Valer-Daniel Breaz: „Conducerea scolii decide daca invita sau nu un preot”

Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al Educatiei, a sustinut un discurs pentru inceperea noului an scolar, la Scoala gimnaziala nr. 79 din Bucuresti, si a discutat despre prezenta preotilor la evenimentele de acest tip.

„Nu putem sa spunem ca aceasta slujba este ilegala. Nu este obligatorie. Daca cei din unitatea respectiva de invatamant considera, doresc sa cheme un preot pentru a tine o slujba, nu este absolut nimic ilegal. Nu este obligatoriu. Daca era ceva obligatoriu se impunea si aveam alte discutii, era discutabil. Dar, aici, fiecare scoala, fiecare director, fiecare consiliu de administratie al scolii poate sa invite, daca doreste, un preot pentru o slujba. Ati vazut vreo reactie negativa din partea parintilor, astazi? Nu am vazut nicio reactie negativa. Conducerea scolii decide daca invita sau nu un preot la deschiderea anului pentru a tine o slujba. Inca o data: nimeni nu obliga prezenta unui preot in scoli la deschiderea anului scolar”, a declarant Valer-Daniel Breaz la ceremonia de deschidere a noului an scolar.