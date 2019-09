Viorica Dancila ii raspunde lui Klaus Iohannis. „Actualul presedinte nu a venit in tot acest timp cu nicio solutie de deblocare a crizei”

Prin intermediul unei postari pe Facebook, Viorica Dancila ii raspunde lui Klaus Iohannis, dupa anuntul acestuia ca respinge propunerile de ministri interimari.

„Respectarea Constitutiei nu este facultativa, este obligatorie, iar domnul Klaus Iohannis ar fi trebuit sa invete acest lucru dupa multiplele situatii in care a primit solutii nefavorabile de la Curte. Actualul presedinte nu a venit in tot acest timp cu nicio solutie de deblocare a crizei, ci doar cu declaratii care sa o alimenteze. Candidatul Iohannis vorbeste despre obligatiile premierului, dar nu se achita de propriile obligatii. In schimb, se antepronunta in numele Curtii Constitutionale, in numele Parlamentului, si chiar in numele Guvernului. Uita ca a girat absolut toate guvernele si toti ministrii din ultimii 5 ani, insa in momentul cand nu i-a mai convenit politic, s-a intors de fiecare data impotriva lor si a incercat sa manipuleze o tara intreaga.

Am vazut in aceasta seara la domnul Klaus Iohannis un dispret orb pentru romani si tara. Ce a facut presedintele Romaniei astazi este un act grav de iresponsabilitate si un atentat la linistea si siguranta oamenilor pentru ziua de maine. Sa ii fie clar si domnului Klaus Iohannis: Guvernul pe care il conduc plateste astazi pensiile si salariile si le va plati si de acum inainte. Incercarea acestuia de a-i speria pe oameni si a crea panica in societate este de un cinism incalificabil.

Noi ne-am facut datoria si am sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu aceste incalcari, insa ne asiguram ca venim si cu alte solutii pentru deblocarea crizei institutionale actuale, asta in ciuda insistentei candidatului Klaus Iohannis de a o perpetua”, a scris premierul Viorica Dancila.