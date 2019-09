Declaratia presedintelui Klaus Iohannis dupa respingerea propunerilor pentru ministrii interimari

Dupa ce a respins propunerile de ministri intreimari transmise de Viorica Dancila, Klaus Iohannis a sustinut o declaratie, prin intermediul careia a mentionat faptul ca PSD va duce tara la un blocaj.

„Am primit astazi din Afganistan o noua veste dureroasa. Un militar roman si-a pierdut viata la Kabul in urma unui atentat terorist. Sunt alaturi de membrii familiei greu incercate in aceste momente tragice si le transmit condoleante.

Il voi decora pe bravul nostru soldat cazut la datorie cu Ordinul National «Steaua Romaniei». Le suntem recunoscatori militarilor nostri aflati in Afganistan si in alte teatre de operatii care, cu pretul vietii, isi fac datoria, alaturi de aliatii si partenerii nostri.

Prin prezenta militarilor romani in aceste zone de conflict, tara noastra participa activ la mentinerea pacii si securitatii internationale, o componenta importanta a apartenentei noastre la comunitatea euroatlantica.

Revenind la situatia politica, criza in care ne aflam este generata de PSD prin comportamentul iresponsabil fata de guvernarea Romaniei. Aceasta criza, de care sunt vinovati PSD si toti aliatii lor din acesti ani, tinde sa se acutizeze si sa aiba consecinte din ce in ce mai grave, care vor fi resimtite de toti cetatenii. Conflictele din coalitia de guvernare, disperarea PSD de a ramane la putere, luptele interne si targuielile pe functii nu au nicio legatura cu agenda reala a romanilor.

Eu nu girez sub nicio forma un astfel de joc politic meschin si, ca atare, resping categoric propunerile inaintate pentru ministrii interimari.

Sa fie clar: Guvernul actual si-a schimbat componenta politica! In aceste conditii, Constitutia indica, fara echivoc, ce trebuie sa faca prim-ministrul. Este datoria si obligatia doamnei premier sa mearga de urgenta in Parlament pentru a obtine votul de validare.

Guvernul, acest guvern, nu mai are legitimitate in fata romanilor inca din 26 mai, cand cetatenii s-au exprimat prin vot ca sanctioneaza directia in care duce PSD Romania.

Acum, Guvernul nu mai are nici legitimitate politica si asta explica frica doamnei premier de a se prezenta in fata Legislativului.

Solutia nu este aceea de a prelungi criza prin tot felul de carpeli, precum desemnarea unor interimari, ci de a transa situatia cat mai curand in Parlament. Acesta este unicul mod prin care Guvernul poate incerca sa isi recapete macar legitimitatea politica.

Prim-ministrul acuza ca, prin plecarea ministrilor ALDE, Guvernul este blocat, intrucat fostii ministri ALDE nu si-au delegat atributiile, fapt ce ar fi de natura sa conduca la imposibilitatea platirii salariilor personalului. I-auzi!

Asta in conditiile in care am tinut eu demisiile aproape o saptamana, ca sa fie timp de rezolvare a situatiilor tehnice.

Daca acest lucru s-a intamplat, este foarte grav si este cu totul imputabil premierului, care avea obligatia sa se asigure, inainte de plecarea ministrilor, ca activitatea ministerelor nu va fi blocata.

Aceasta situatie induce cel putin doua concluzii: fie doamna Dancila nu a stiut ca era responsabilitatea sa, ceea ce denota incompetenta, fie a vrut sa profite de acest context pentru a prelungi artificial momentul votului din Parlament, fapt deosebit de grav pentru ca pune in discutie loialitatea sa fata de cetatenii Romaniei.

Este ridicol sa acuzi ca nu esti lasat sa guvernezi, cand un simplu bilant arata ca, in 2 ani si jumatate, ai schimbat 3 guverne si 80, atentie, 80 de ministri.

Sunt cifre incredibile, care arata cata instabilitate si probleme – de la cele strict administrative, pana la cele legate de politici si de continuitatea acestora – poate genera schimbarea unui ministru intr-un minister.

Insa lucrurile nu s-au oprit aici. La cei 80 de ministri se adauga un numar de 35 de solicitari de remanieri sau demisii, care la randul lor numai stabilitate si normalitate nu putem sa spunem ca genereaza. Chiar in aceste zile doamna premier vrea sa schimbe nu mai putin de opt ministri, adica o treime din Guvern!

Prin numarul urias de ministri schimbati, dar si prin faptul ca de fiecare data schimbarea a survenit in urma unor reglari de conturi in interiorul PSD, practic, in toata aceasta perioada, PSD a golit de continut functia de ministru, facand-o irelevanta prin numarul urias de ministri schimbati.

Avertizez PSD sa puna rapid capat acestei crize politice, care se poate transforma intr-o criza cu efecte directe asupra cetatenilor.

PSD risca sa duca Romania intr-un blocaj, care poate insemna inclusiv intarzieri in plata pensiilor si salariilor.”, a declarant Klaus Iohannis.