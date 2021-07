Cum scapi de obligatia de a intocmi un raport de mediu lunar? Apeleaza la un OTR!

Conform legislatiei, companiile care activeaza intr-un sector de activitate ce implica existenta ambalajelor, sunt obligate sa depuna pana in data de 25 in fiecare luna un raport de mediu care sa contina informatii despre cantitatea de ambalaje introduse pe piata interna, dar si cantitatea de ambalaje valorificate de companie prin reciclare sau incinerare in spatii speciale de incinerare cu valorificare a energiei.

Sunt necesare documente justificative, pentru fiecare categorie de deseuri – rezultate din ambalaje primare reutilizabile, din ambalaje primare simple sau din ambalaje secundare. Indiferent daca activezi in industria auto, de retail sau in domeniul bunurilor de larg consum (dar nu numai) esti obligat sa respecti legislatia in vigoare si sa iti indeplinesti indatoririle pentru protectia mediului. Un OTR iti poate fi un real sprijin!

Ce este si ce face un OTR, pe intelesul tuturor

OTR este denumirea prescurtata de la „Organizatie de Transfer de Responsabilitate” care are ca obiect de activitate exact ceea ce ii spune si numele. Un OTR preia responsabilitatea raportarii de pe umerii companiilor, facilitand activitatea de reciclare. Din punct de vedere operational, transferul de responsabilitate se agreeaza formal printr-un contract. Astfel, companiile scapa de riscul penalitatilor catre Administratia Fondului de Mediu (AFM), iar entitatile juridice preiau responsabilitatea de a atinge tintele impuse prin legislatia ce sprijina economia circulara. OTR-urile se vor ocupa, de la A la Z, de raportarea cantitatii de ambalaje (atat cantitatea totala, cat si cantitatea pe diferite tipuri de materiale), conform legii. Atentie! Nu confunda niciodata un OTR cu o firma ce se ocupa de consultanta de mediu.

Legislatia impune obiective anuale de valorificare a deseurilor provenite din ambalaje

Obiectivele anuale de valorificare a deseurilor provenite din ambalaje sunt prevazute prin legislatie. Conform Legii nr.259/2015, se impune valorificarea unui procent minim de 60% din greutatea provenita din cantitatea de deseuri pentru sticla, hartie si pentru carton, un procent de 50% din greutate pentru metal, dar si 22,5% din greutate pentru plastic, in vdere ce pentru lemn se solicita 15% din greutate. Practic, anual, se impune valorificarea sau incinerarea in spatii speciale de incinerare cu valorificare de energie a unui procent de minim 50% din greutatea deseurilor care provin din ambalaje, dar si reciclarea a minim 55% din greutatea totala a cantitatii de materiale de ambalaj. Detalii se pot vedea in legislatie.

Ce verificari trebuie sa faci inainte de a colabora cu un OTR

Pe piata exista mai multe organizatii de transfer de responsabilitate la care poti sa apelezi. Cel mai simplu este sa te bazezi pe recomandari, dar nu fara a face mai multe verificari in prealabil. In primul rand, este necesar sa te asiguri ca firma detine certificarea pentru desfasurarea acestui tip de activitate. Cere detalii despre licenta de operare eliberata de Ministerul Mediului, si asigura-te ca ea exista si ca este vizata anual. In al doilea rand, asigura-te ca respectiva societate nu detine cazier fiscal, respectiv nu a savarsit fapte de evaziune fiscala. Este important sa stii ca este contribuabil la AFM si ca nu se ocupa doar de consultanta.

Cel mai vechi OTR mediu din Romania: Ecologic3rambalaje.ro

Ecologic3rambalaje.ro este un OTR mediu cu cea mai indelungata experienta in Romania, care a castigat increderea multor companii. Este licentiat cu Licenta nr.3 / 2018 de Ministerul Mediului si preia obligatiile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor provenite din ambalaje.

